Gazprom znova zmanjšuje dobavo plina prek Severnega toka

Siemens Energy je medtem v ponedeljek sporočil, da je turbina, ki je bila na popravilu v Kanadi in je bila navedena kot razlog za zmanjšanje dobave v juniju, že od začetka prejšnjega tedna pripravljena za izvoz iz Nemčije v Rusijo, a da manjka še carinska dokumentacija za uvoz v Rusijo, ki pa jo lahko priskrbi le stranka, torej Gazprom. Ta je v ponedeljek na spletu potrdil, da je od Siemensa prejel dokumente, ki so jih izdale kanadske oblasti, da pa ti ne odpravljajo tveganj, ki jih vidi Gazprom, in da se ob tej dokumentaciji porajajo nova vprašanja.

Dogovor predvideva 15-odstotno prostovoljno znižanje porabe plina med avgustom letos in marcem 2023 glede na povprečje zadnjih petih let. Vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe, kar pa bodo morale na predlog komisije potrditi članice. Predlog komisije so tako članice precej spremenile. Poleg pristojnosti glede uvedbe obveznega zmanjšanja so dodale še več izjem za države članice.