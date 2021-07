Prvi korak za gradnjo JEK 2: ministrstvo izdalo energetsko dovoljenje

Ministrstvo za infrastrukturo je po naših informacijah investitorju GEN energija iz Krškega izdalo energetsko dovoljenje za energetski projekt Jedrska elektrarna Krško 2. Elektrarna s tlačnim lahkovodnim tip reaktorja bo letno proizvedla 8.800 gigavatnih ur električne energije. Njena predvidena življenjska doba bo 60 let, za tem bo razgrajena.

Lokacija JEK 2 je usklajena s trenutno veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Krško, v katerem piše, da je predmetno območje opredeljeno kot območje energetske infrastrukture v občini Krško. Ker se bo elektrarna umeščala v prostor po postopku državnega prostorskega načrta, bo natančna lokacija proizvodnega objekta lahko določena in potrjena šele s sprejemom državnega prostorskega načrta. Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak je pred časom za našo spletno stran spregovoril o načrtih za projekt JEK 2. Povedal je, da bi od zelene luči države do vključitve JEK 2 v omrežje minilo kar nekaj časa. "Po resni odločitvi države bi po naših ocenah trajalo pet let, da dobimo gradbeno dovoljenje oziroma pridemo do trenutka, ko bomo zapičili lopato. Potem pa bi naslednjih pet let potekala gradnja. Se pravi – najhitreje, kar je mogoče, je deset let. Tako večinoma kaže tudi praksa iz tujine. Tudi v državah, kjer sta bili jasna politična volja in sprejeta zakonodaja, ni šlo hitreje, saj je treba izpeljati ogromno postopkov, sprejeti ogromno odločitev," je dejal.

Kaj piše v energetskem dovoljenju? Tehnični podatki JEK 2 so naslednji: gre za jedrsko elektrarno s tlačnim lahkovodnim tip reaktorja (PWR). Skupna električna moč na pragu bo 1.100 megavatov s toleranco plus/minus 10 odstotkov. Število in moč posameznih enot: 1 x 1.100 megavatov z enako toleranco. Letno bo proizvedla 8.800 gigavatnih ur električne energije, dnevno 24,10, urno pa eno. Skupni izkoristek bo okrog 35 odstotkov. Osnovno gorivo bodo predstavljali gorivni elementi, v katerih se nahaja uranov dioksid (UO2), z obogatitvijo urana od 4 do 5 odstotkov. Osnovno gorivo sestavljajo gorivni elementi, ki ga sestavljajo gorivne palice, v katerih so sintrane tabletke UO2. Kot alternativno gorivo bo možno koristiti tudi predelane že uporabljene gorivne elemente (MOX gorivo), polnjene z uporabo recikliranega uporabljenega in svežega goriva. MOX gorivo vsebuje mešanico urana in plutonija (U-Pu)O2. Predvideva se možnost uporabe MOX goriva v deležu od 0 do 30 odstotkov celotne količine goriva v reaktorju. Rezervno gorivo ni predvideno.

Jedrske elektrarne III. generacije izpolnjujejo najvišje standarde in zahteve glede varnosti ter so iz obratovalnega vidika fleksibilne in se lahko prilagajajo na dejanske razmere v elektroenergetskem sistemu. JEK 2 bo tako sodelovala pri sistemskih storitvah.

Natančen obseg sodelovanja proizvodnega objekta bo določen naknadno v sodelovanju s sistemskim operaterjem električne energije. Predvidena življenjska doba JEK 2 bo znašala 60 let, potem bo razgrajena. V skladu s predpisi o graditvi objektov je treba izdelati projekt razgradnje JEK 2 in načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z radioaktivnimi odpadki, nevarnimi odpadki in gradbenimi odpadki ter izdelati dokumentacijo za njihovo odstranitev in dolgotrajno deponiranje. Postopek razgradnje oziroma možni načini razgradnje in roki bodo določeni v programu razgradnje, ki bo del varnostnega poročila jedrskega objekta, in jih bo potrdila pristojna Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

icon-expand Predvideno območje za JEK 2 ni poseljeno, na širšem območju pa se pojavlja razpršena poselitev, kar pomeni, da bo proizvodni objekt zgrajen na območju, kjer je dovoljeno oziroma predvideno izvajanje energetske dejavnosti. FOTO: Miro Majcen

Velik in tehnološko zapleten energetski projekt JEK 2 se bo umeščal v prostor po postopku državnega prostorskega načrta, za kar je investitor dolžan na ministrstvo, pristojno za energijo, podati dokumentirano pobudo za pričetek izdelave državnega prostorskega načrta. V konkretnem primeru gre za tako velik in tehnološko tako zapleten energetski projekt, da je nemogoče določno oziroma realno napovedati trajanje posamezne faze oziroma trajanje posameznega postopka, zato konkretni roki za izvedbo posameznih dejanj pri izvedbi predmetnega energetskega projekta ne morejo biti opredeljeni s tem energetskim dovoljenjem. Investitor je dolžan posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo, v vednost gradbeno in uporabno dovoljenje v roku 15 dni od pravnomočnosti. Eden od ukrepov, ki prispeva k doseganju ciljev energetske politike, je zanesljiva proizvodnja električne energije, prav tako pa tudi uporaba odpadne toplote za daljinsko ogrevanje, kar predstavlja izvedba nameravanega energetskega projekta. Kako je potekal postopek? Iz 52. člena Energetskega zakona izhaja, da mora investitor za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno omrežje, pred pričetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za energijo. V Pravilniku pa so podrobneje določeni pogoji in merila za izdajo energetskega dovoljenja. Investitor GEN energija iz Krškega je z vlogo 31. januarja 2020 zaprosil za izdajo energetskega dovoljenja za energetski projekt "Jedrska elektrarna Krško 2". Skladno s pozivom k dopolnitvi vloge in na podlagi ustne obravnave z dne 22. septembra 2020 je bil pozvan k dopolnitvi svoje vloge, ki jo je 20. februarja 2020, 30. novembra 2020, 20. januarja 2021 in1. aprila 2021 pravočasno dopolnil, zato mu je ministrstvo zdaj izdalo energetsko dovoljenje. Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije Kot je znano, si je Slovenija z Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije 2050, ki jo je državni zbor sprejel 13. julija 2021, zastavila jasen cilj, in sicer da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. S tem podnebna strategija drugim sektorjem in njihovim sektorskim politikam postavlja cilj doseganja skupnih neto ničelnih emisij do leta 2050. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leti 2040 in 2050, ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati ter vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte.

V delu, ki se nanaša na oskrbo z energijo, jasno poudarja, da Slovenija na področju jedrske energije načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije ter v ta namen izvede vse upravne postopke, med katere sodi tudi izdaja tega energetskega dovoljenja, in pripravi dokumentacijo za investicijsko odločanje.