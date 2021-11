PRENOS V ŽIVO: Gen-i: Gre za politično motivirane posege

Po tem, ko uprava podjetja Gen-i z Robertom Golobom na čelu v torek ni dobila novega mandata, se je ta odločil spregovoriti o aktualnih razmerah v družbi.

Kot so zapisali v največjem dobavitelju energije v Sloveniji, podjetju Gen-i, so v zadnjih tednih tako v medijih kot med družbeniki podjetja ter njihovimi nadzornimi sveti priča politično motiviranim posegom, s katerim se odločevalci, ki imajo za to zakonite pristojnosti, pa tudi tisti, ki jih nimajo, vpletajo v kadrovanje ter korporativno upravljanje mednarodno uspešnega podjetja. "Družbeni pomen Gen-i se je še posebej izpostavil v zadnjem obdobju, ko je udarila energetska kriza. Kot edini dobavitelj smo sprejeli zavezo, da ne bomo dražili niti elektrike niti plina. Zato smo še toliko bolj prepričani, da mora biti javnost temeljito in celostno informirana o dogajanju v zvezi z družbo Gen-i," so sporočili.

icon-expand Robert Golob FOTO: POP TV

Robert Golob je na novinarski konferenci uvodoma predstavil prezentacijo družbe, ki je bila namenjena nadzornikom, ki pa je po njegovih besedah niso želeli videti. Kot je dejal, gre za edino podjetje, ki je dominantno orientirano na tuje konkurenčne trge. S cmokom v grlu je nadaljeval, da se ne bori zase, ampak za 500 predanih zaposlenih, ki ne bodo dopustili, da jih politike, ne leva, ne desna, uniči. V letošnjem letu, kot pravi, podirajo vse rekorde. Naš cilj je, da smo najboljši na svetu, je pojasnil in dodal, da bodo dobiček letos presegli za štirikrat. V poslovnem svetu je dobiček namreč pomemben, da lahko financirajo svoje osnovno poslanstvo. Ko je nastopila koronska kriza, so v družbi znižali cene, je pojasnil in dodal, da so ob energetski krizi, ki bo dejansko šele prišla, zamrznili cene. In ker je Golob naredil tisto, kar politika ni hotela, se je začelo govoriti, da Golob mora iti, je povedal. V imenu sveta delavec Gen-i sta spregovorila Vito Panič in Sandi Kavalič, ki sta pojasnila, da zaposleni čutijo pripadnost podjetju in vrednotam, ki jih pooseblja. V teh negotovih trenutkih so soglasni in jasno podpirajo poslovodstvo, ki je podjetje od skromnih začetkov pripeljalo do današnje uspešnosti. "Stanje je resno. Svet delavcev pričakuje in hočemo priložnost, da prikažemo vsem vrzel, ki nas ogroža," pa je povedal Kavalič.

icon-expand Robert Golob FOTO: POP TV

Spomnimo V torek so iz družbe Gen-i sporočili, da je bil predlog za podaljšanje funkcije predsednika uprave Robertu Golobu zavrnjen, saj so proti glasovali vsi nadzorniki, imenovani po kvotah vladajoče koalicije. Družbenik Gen energija je na skupščini Gen-i na podlagi obveznega navodila svojih nadzornikov podal predlog dveh novih kandidatov Gen energije za člane uprave Gen-i, in sicer Jureta Sokliča v vlogi predsednika uprave in Davorja Dimiča v vlogi člana uprave Gen-i, a glede na to, da predloga imen za novo poslovodstvo nista bila predhodno usklajena in se skupščini z njima ali z njuno vizijo razvoja podjetja ni uspelo seznaniti, kandidata nista prejela podpore. Zdaj bo treba skupščino ponoviti, sploh ker se trenutni upravi z Golobom na čelu mandat izteče že čez osem dni. Nekateri ob tem že ugibajo, da se bo zato moral z vrha Gen energije posloviti tudi Martin Novšak. To pa težave ne bi rešilo v celoti, saj to – enako kot pri Andreju Ribiču – ne bi pomenilo njegovega avtomatičnega odhoda iz nadzornega sveta drugega lastnika Gen-I, Gen-EL-a. Poleg tega bi svojo kandidaturo lahko umaknila preostala dva člana uprave podjetja Gen-I, Igor Koprivnikar in Andrej Šajn, kar bi pomenilo, da bi nenadoma potrebovali kar štiri nove ljudi.