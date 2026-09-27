GEN-I: Imamo ničelno toleranco do korupcije in nezakonitih ravnanj

Kot so poudarili v GEN-I, gre za postopek, ki po poročanju romunskih medijev poteka v drugi državi in skladno z njenim pravnim redom, zato v tej fazi ne morejo komentirati posameznih navedb ali prejudicirati poročanja romunskih medijev. "Vse morebitne postopke bo družba GEN-I Sonce, d.o.o. v celoti spoštovala ter se ustrezno odzvala na ugotovitve. Do tega trenutka nas v zvezi s tem uradno ni kontaktiral nihče. Če se bodo pristojni romunski preiskovalni organi obrnili na družbo GEN-I Sonce, d.o.o., ali GEN-I, d.o.o., bodo njeni predstavniki v celoti sodelovali s preiskovalci in jim v okviru svojih pristojnosti zagotovili vse potrebne informacije in morebitno dokumentacijo," so zatrdili.

Dodali so še, da družba GEN-I kot matična družba hčerinskega podjetja GEN-I Sonce objavljene očitke iz Romunije jemlje z vso resnostjo. Uprava družbe GEN-I se bo zato že danes sestala na izredni seji, obravnavala trenutno razpoložljive informacije in okoliščine primera ter sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev. "Obenem poudarjamo, da Skupina GEN-I pri svojem poslovanju zasleduje najvišje standarde integritete, odgovornosti in skladnosti poslovanja ter ima ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Pravno presojo konkretnega primera zato v celoti prepuščamo pristojnim organom, njihove ugotovitve in odločitve pa bomo spoštovali. Če bodo v okviru uradnega postopka ugotovljene kakršne koli nepravilnosti, bo družba ukrepala odločno, odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo." O nadaljnjih relevantnih ugotovitvah in sprejetih ukrepih bodo javnost pravočasno obvestili, so še obljubili.

Spomnimo