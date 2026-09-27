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Gospodarstvo

GEN-I: Imamo ničelno toleranco do korupcije in nezakonitih ravnanj

Ljubljana, 27. 09. 2026 13.39 pred 41 minutami 2 min branja 43

Avtor:
U. Z. K.
Podkupnina

Iz družbe GEN-I so sporočili, da so bili iz medijev seznanjeni o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. "Uradnih in podrobnejših informacij o postopku v tem trenutku še nimamo. Glede na resnost objavljenih očitkov poudarjamo, da ima Skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj ter bo nemudoma izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin," so zapisali.

Kot so poudarili v GEN-I, gre za postopek, ki po poročanju romunskih medijev poteka v drugi državi in skladno z njenim pravnim redom, zato v tej fazi ne morejo komentirati posameznih navedb ali prejudicirati poročanja romunskih medijev. 

"Vse morebitne postopke bo družba GEN-I Sonce, d.o.o. v celoti spoštovala ter se ustrezno odzvala na ugotovitve. Do tega trenutka nas v zvezi s tem uradno ni kontaktiral nihče. Če se bodo pristojni romunski preiskovalni organi obrnili na družbo GEN-I Sonce, d.o.o., ali GEN-I, d.o.o., bodo njeni predstavniki v celoti sodelovali s preiskovalci in jim v okviru svojih pristojnosti zagotovili vse potrebne informacije in morebitno dokumentacijo," so zatrdili.

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Dodali so še, da družba GEN-I kot matična družba hčerinskega podjetja GEN-I Sonce objavljene očitke iz Romunije jemlje z vso resnostjo. Uprava družbe GEN-I se bo zato že danes sestala na izredni seji, obravnavala trenutno razpoložljive informacije in okoliščine primera ter sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev.

"Obenem poudarjamo, da Skupina GEN-I pri svojem poslovanju zasleduje najvišje standarde integritete, odgovornosti in skladnosti poslovanja ter ima ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Pravno presojo konkretnega primera zato v celoti prepuščamo pristojnim organom, njihove ugotovitve in odločitve pa bomo spoštovali. Če bodo v okviru uradnega postopka ugotovljene kakršne koli nepravilnosti, bo družba ukrepala odločno, odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo."

O nadaljnjih relevantnih ugotovitvah in sprejetih ukrepih bodo javnost pravočasno obvestili, so še obljubili. 

Spomnimo

Kot je včeraj poročal romunski ProTV, so romunski protikorupcijski tožilci zaradi suma korupcije pridržali znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača. Viri so nam potrdili, da gre za direktorja družbe GEN-i Sonce Gregorja Hudohmeta.

Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji. Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.

Slovenca in njegovega domnevnega romunskega pomagača so pridržali v petek zvečer. Nato so ju privedli pred sodnika za pravice in svoboščine na sodišču v Bukarešti, ki je za oba odredil 30-dnevni pripor.

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gen-i podkupnina Gregor Hudohmet odziv

450.000 evrov podkupnine? V romunskem priporu direktor GEN-i Sonce

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KOMENTARJI43

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Vrana in vrabček
27. 09. 2026 14.19
Bla, bla bla. To ni prva afera z GEN-I v tujini. Žalostno je, da se naši organi pregona delajo kot Tajske opice "nič ne vidim, nič ne slišim, nič ne vem" in da nas eni Romuni prehitijo/oziroma delajo svoje delo. Mogoče je čas da se gredo naši učiti k Romunom 😉
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+4
4 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.18
Mi bi morali vse te slo politike zapreti, ki vladajo zadnjih 36 let in jim preprečiti volitve, tako kot so Islandci leta 2010!
Odgovori
+6
6 0
levnuh, ne svecko
27. 09. 2026 14.17
O.K. Nekje in pri nekomu, pa naj bo Golob prvi, je potrebno začeti z razsčiščevanjem in odkrivanjem korupcije. Samo ne se se ustaviti. Tako bo tudi Janša prišel na vrsto. Je tako pošteno in prav desnaki?
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+4
4 0
Vzorčen primer
27. 09. 2026 14.16
Cela Europa že ve za ta koruptivni škandal, samo Gen-i ne🤣🤣🤣 Le koga se ščiti?
Odgovori
+6
6 0
YouRangMyLord
27. 09. 2026 14.22
račun glavnega goloba v Romuniji....
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.16
Black kocka in ameriški ,,,,,,,
Odgovori
-3
1 4
bk22
27. 09. 2026 14.16
V GEN-I ju šolajo same vrhunske menedžerje.
Odgovori
+5
5 0
kritika1
27. 09. 2026 14.15
Super, da imajo ničelno toleranco, samo ne vemo od kdaj to velja?
Odgovori
+3
3 0
Vzorčen primer
27. 09. 2026 14.13
Ta članek je že napisan propagandno v smeri prihajajočih referendumov?
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
27. 09. 2026 14.12
Ne matrajte se s pisanjem, v gnili Zloveniji beli obratnik NIKOLI za NIČ ne odgovarja!
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+3
4 1
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.17
Posebej ne Pukelj za podkupovanje pri Patrii, 138 nick iz keudra!
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+1
1 0
Frincko
27. 09. 2026 14.11
Imajo ničelno toleranco do korupcije razen, če je plačevanje davkov glupo in je treba kakšnemu sodniku streti cojones.
Odgovori
+5
5 0
EU Dig. Cenzura
27. 09. 2026 14.09
Zavajte ljudi, to je kaznivo dejanje. Kdaj boste mediji odgovarjali zaradi spreobračanja resnic in namernega zavajanja ljudi?
Odgovori
+6
7 1
mestni
27. 09. 2026 14.08
Pri gen-i imam še zmeraj cenejšo energijo kot drugje
Odgovori
-5
1 6
Slovenecsem
27. 09. 2026 14.08
Kdaj bo Golob v lisicah?
Odgovori
+7
11 4
levnuh, ne svecko
27. 09. 2026 14.11
Takrat, ko bo tudi Janša! Zadovoljen?
Odgovori
-3
3 6
mentos12
27. 09. 2026 14.08
Vsi levičarji,ki imate poln gobec proti politični policiji v primeru vašga golobajza v Romuniji,kjer ima skrit bančni račun. Me zanima kaj porečete na to???Kot se zdaj vidi,so Romuni enega od golobajz hlapcov celo priprli. Zato pravim,naše tožilstvo,sodstvo,policija tega ni sposobna izpeljat. To pa zato,ker sama korupcija le teh sega v same vrhove tega aparata. Zato je rešitev te korupcije,edino zamenjava celotnega aparata od vrha do tal. Tudi od samega SKOKA,nimam velikih pričakovanj.Z istimi kadri to delat,ne bo uspeha.
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+6
8 2
EU Dig. Cenzura
27. 09. 2026 14.08
Joj bojše da takih laži ne pišete. SPOMNIMO SE ko so nakazaovali iz GEN I na PRIVATNE račune fizičnih oseb milijone, potem so pa na erer skrili te podatke da jih ljudje ne vidimo več. FUJ samo laži in zavajanje. Pa ali res mislite da smo tako gl up i? NE NISMO. Komaj čakam da počijo vse te stvari in se pozapre/odstrani te ljudi tako ali drugače.
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+6
7 1
biggie33
27. 09. 2026 14.06
Geni je treba očistiti golobizma, nemudoma!!
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+13
14 1
majsterinegasrat
27. 09. 2026 14.05
Zdaj pa hitro en članek o tem kako je Stevanović v četrtem razredu pojedel štiri baklave, plačal pa samo za tri.
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+8
9 1
JazAliTi
27. 09. 2026 14.03
Ničelna toleranca do korupcije, razen seveda če lahko. In seveda lahko.
Odgovori
+8
8 0
ares2
27. 09. 2026 14.02
Je to vic, ničelno toleranco? To ne obstaja...
Odgovori
+7
7 0
Še89sekund
27. 09. 2026 14.00
Hahaha ,Geni in ničelna toleranca do mafijaštva ,hahaha ta je pa prav za sončno nedeljo gru gru gru
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+7
8 1
progresivnidaveknastanovanja
27. 09. 2026 14.07
ne, res je nimajo. To se je videlo pri milijonski nagradi za goloba in če bi tukaj gen-i izplačal golobi samo en evro več bi v gen-i-ju takoj aktvirali to ničelno toleranco in bi tisti evro moral takoj vrniti. Delali so točno tako kot je potrebno: MILIJON SI ZASLUŽI IN NITI EVRA VEČ.
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+1
1 0
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