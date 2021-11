Gen-I: Po Golobu Soklič ali Dimič?  

Robert Golob, ki se mu bo skupaj s še tremi člani uprave kmalu iztekel petletni mandat, torej – kot kaže – ne bo več vodil največjega dobavitelja energije v Sloveniji, Gen-I-ja.

Predsednika uprave podjetja Gen-I predlaga polovični lastnik, Gen energija. A čeprav velja njen predsednik uprave Martin Novšak za Golobovega zaveznika, mu nadzorniki niso dali zelene luči, naj podpre njegovo ponovno imenovanje.

Na seji, ki so jo najprej zaradi nestrinjanja prekinili, nato pa vendarle nadaljevali in zaključili, so po naših neuradnih podatkih potrdili dve novi imeni, Davorja Dimiča in Jureta Sokliča. Menda ju je predlagal predsednik nadzornega sveta Gen energije Cvetko Sršen, od letos sicer prvi mož Telekoma Slovenije, ki je tudi član vladajoče SDS.

Njegov predlog ni bil deležen večinske podpore; podprli so ga štirje nadzorniki, štirje pa so bili proti, a je na koncu pretehtal Sršenov dvojni glas.

Kaj se bo zgodilo na skupščini podjetja Gen-I, ki je napovedana za danes, ni znano, je pa že jasno, da Goloba med kandidati za predsednika uprave ni več.