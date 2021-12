Gen-I: Prekrškovni postopki so politično motivirani

Gospodarsko ministrstvo je v četrtek sporočilo, da je uvedlo prekrškovne postopke zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu s t. i. Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

V Gen-I so to prebrali na računu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na družbenem omrežju Twitter. "Komuniciranje upravnih postopkov prek Twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu," so zapisali v današnjem sporočilu.

Glede prejemkov poslovodstva so pojasnili, da so bili vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi.

Gospodarsko ministrstvo je leta 2015 zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po Lahovnikovem zakonu, so spomnili. Leto pozneje so bile sklenjene pogodbe s poslovodstvom Gen-I za mandat 2016–2021, ob čemer se lastniška struktura ni spremenila.

Na ministrstvu so 18. novembra pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V Gen-I so to danes potrdili in dodali, da so poziv prejeli 17. novembra, na zadnji dan mandata uprave Roberta Goloba. Nanj so se pravočasno odzvali, so zapisali in ponovili, da jih ministrstvo pred tem ni imelo na informativnem seznamu družb zavezank po zakonu.

Sicer pa Lahovnikov zakon družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile, so še dodali v Gen-I.