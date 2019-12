Generali zavarovalnici in Adriatic Slovenici zelena luč za združitev

Upravi obeh zavarovalnic napovedujeta uradno združitev predvidoma v začetku leta 2020, z združitvijo pa bo zavarovalnica ohranila ime Generali.

Za zavarovance obeh zavarovalnic vsa sklenjena zavarovanja ostajajo nespremenjena in v veljavi do poteka zavarovanja. Obe zavarovalnici pa bosta svoje zavarovance o točnem datumu združitve in vseh dodatnih informacijah pisno obveščali.

"Združena zavarovalnica Generali bo kot vseživljenjski partner in ena od vodilnih zavarovalnic na trgu svojim zavarovancem nudila razširjeno in še dostopnejšo prodajno mrežo po celi Sloveniji. Z razvojem novih digitalnih poti ter predvsem s celovito in kakovostno ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev se bo še bolj približala potrebam svojih strank," so navedli.