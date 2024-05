Geoplin: Slovenija se ne zanaša več na ruski plin

Geoplin plin kupuje na podlagi pogodbe z alžirskim Sonatrachom in na podlagi kratkoročnih pogodb za nakupe na likvidnih trgih v EU. Pri slednjih se šteje, da je bil plin že predhodno uvožen v EU in ima poreklo EU, so se v Geoplinu odzvali na ugotovitve Evropske komisije, da se Slovenija zanaša na ruski plin, uvožen prek Avstrije.