Glavne spremembe za potrošnike in turiste po brexitu

Do 1. julija 2021 bodo potrošniki morali plačati DDV pri naročilih z vrednostjo nad 22 EUR (v vrednost se šteje tudi poštnina), od tega datuma dalje pa pri vseh nakupih, ne glede na vrednost. Prav tako bodo morali plačati carino, če bodo kupili izdelek, ki ni proizveden v VB in gre za vrednost nad 150 EUR (na primer nakup ure, proizvedene na Kitajskem, od spletnega prodajalca iz VB).

Če prodajalec iz VB ne usmerja dejavnosti v določeno državo članico EU – na primer spletna domena nima končnice te države, angleščina je edini jezik, cene pa niso označene v valuti posamezne države – morajo potrošniki v splošnih pogojih poslovanja prodajalca preveriti, katere potrošniške pravice jim pripadajo in katera sodišča so pristojna za reševanje sporov (VB ali EU).

Od Brexita dalje se vsi spori, pri katerih se uporablja pravo VB, rešujejo pred sodišči v VB, v odsotnosti morebitnega drugačnega dogovora o sodni pristojnosti. Pred Brexitom je potrošnik lahko pravice vedno uveljavljal pred sodiščem v državi svojega prebivališča.

Potovanje v Veliko Britanijo

Za krajša potovanja v VB ni potrebna viza. Do 30. septembra je za prehod meje dovolj osebna izkaznica, kasneje pa bo za prehod potreben potni list.

Pravice potnikov so trenutno v VB in EU še naprej enako, vendar pa lahko v prihodnosti še pride do sprememb in posledično do razlik. Potrošniki, ki sklenejo pogodbo o paketnem potovanju s ponudnikom iz VB, ki svojih dejavnosti ne usmerja v državo potrošnika – če npr. domena spletne strani nima končnice te države ali cene niso navedene v valuti te države – ne bodo varovani z zakonodajo EU, če pride do težav (na primer stečaj ponudnika hotelske nastanitve). Zato bo morda potrebno skleniti dodatno turistično zavarovanje.