Nov glavobol za Boeing: 737 max še vsaj šest mesecev na tleh

Boeing je dejal, da ne pričakuje, da se bo letalo 737 max vrnilo v nebo pred poletjem, kar je veliko dlje, kot je sprva pričakoval. To predstavlja še dodaten udarec za letalske družbe, ki so zaradi prizemljitve izgubile dve sezoni, zdaj bodo najverjetneje morale iskati nove možnosti.

Če je bilo leto 2019 slabo za Boeing, predvsem zaradi letala 737 max, kaže, da se bo nočna mora nadaljevala še najmanj do poletja 2020. Boeing je namreč sporočil: "Naše kupce in dobavitelje obveščamo o trenutni oceni, da se bo sprostitev 737 max začela sredi leta 2020. To posodobljeno oceno vodijo naše izkušnje s postopkom certificiranja."Zelo nenavadno je, da je Boeing več kot polovico sporočila namenil pravni razlagi uporabe besed "naj bi", saj, kot pravijo poznavalci, nihče ne ve, kdaj bo odobritev, ameriški proizvajalec pa se bo moral spoprijeti z ogromnimi odškodninami.

Prizemljenih je že več kot 800 letal, ki nimajo prave prihodnosti. FOTO: AP

Boeing je prizemljitev stala več kot osem milijard evrov, posledice se poznajo tudi v letalskem sektorju, najmanj en glavni dobavitelj je napovedal odpuščanja. Več letalskih družb, ki so odvisne od maxa, je že sporočilo, da na letalo ne računajo do poletja. Kar bi lahko še bolj premešalo karte, je dejstvo, da bo odobritev zgolj od ameriške nadzorne agencije, evropska EASA, kitajska CAAC in številne druge so že sporočile, da tokrat Američanom ne bodo verjele na besedo in bodo letalo pregledale tudi same.

Prizemljitev letal je Boeingu močno okrnila dohodke in dobiček. FOTO: AP