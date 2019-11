Globalni dolg narasel na 227.388 milijard evrov

Globalni dolg je do letošnjega poletja narasel na rekordnih 227.388 milijard evrov, pri čemer sta za 60 odstotkov rasti krivi ZDA in Kitajska, je pred dnevi sporočil Mednarodni inštitut za finance. Inštitut pričakuje, da bo globalni dolg do konca leta narasel na 231.000 milijard evrov.

Globalna akumulacija dolga nekatere ekonomiste prepričuje, da bo kmalu spet počilo. Obresti so rekordno nizke in države ter podjetja se zadolžujejo kot za šalo, v času naslednje recesije pa ne bo denarja za fiskalne stimulacije, opozarjajo. Na to dejstvo je oktobra opozoril tudi Mednarodni denarni sklad (IMF), saj je 40 odstotkov od skupaj 17.200 milijard evrov podjetniškega dolga v največjih gospodarstvih, kot so ZDA, Kitajska, Nemčija, Japonska in druge države v nevarnosti nezmožnosti odplačila. Za 60 odstotkov rasti globalnega dolga sta krivi ZDA in Kitajska. FOTO: Dreamstime Globalni suvereni dolg oziroma dolg držav pa bo letos po ocenah Mednarodnega inštituta za finance (IIF)presegel 57.500 milijard evrov, najbolj po zaslugi rasti ameriškega dolga. Globalni trg obveznic je z vrednosti 78.800 milijard evrov v letu 2008 do sredine leta 2019 narasel na 104.200 milijard dolarjev. Trg državnih obveznic sedaj predstavlja 47 odstotkov vsega globalnega trga obveznic. Najbolj narašča v tako imenovanih nastajajočih ekonomijah, to je državah s hitro gospodarsko rastjo, kot je Kitajska. Od leta 2009 je narasel za 15.400 milijard evrov na 25.400 milijard evrov. Vlagatelji se zadnje čase intenzivno zatekajo v domnevno varno zavetje obveznic finančnega ministrstva ZDA, ker jih skrbijo trgovinske negotovosti, brexit in upočasnitev globalne gospodarske rasti.