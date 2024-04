Glovo odhaja iz Slovenije

"Po temeljitem premisleku smo sprejeli odločitev, da zaključimo z delovanjem v Sloveniji. V prihodnje bo podjetje Glovo svoje naložbe usmerilo v krepitev svojega položaja v 23 državah, v katerih deluje, kar nam bo omogočilo boljše storitve za milijone strank, ki dnevno uporabljajo aplikacijo Glovo," so zapisali v sporočilu za javnost. Ana Fraile, generalna direktorica družbe Glovo Slovenija, se je zahvalila strankam, partnerjem in dostavljavcem, za katere pravi, da bodo vsi ustrezno obveščeni o zaprtju, zavezala pa se je, da bodo za vse deležnike zagotovili čim bolj gladek postopek prenehanja.

"Družba Glovo se je zavezala, da bo v tem prehodnem obdobju podpirala svoje zaposlene. To se bo odražalo v iskanju ustreznih delovnih mest v drugih pisarnah Glovo in z zagotavljanjem odpravnin, ki presegajo zakonski minimum," so še zapisali.

Pravijo, da je jugovzhodna Evropa za podjetje ena ključnih regij, podjetje pa bo še naprej poslovalo v preostalih državah, kjer trenutno deluje. Verjamejo, da bo ta odločitev okrepila položaj platforme na drugih trgih.

V Slovenijo prišli po nakupu Ehrane

Špansko zagonsko podjetje Glovo je leta 2021 kupilo enega največjih ponudnikov dostave hrane na dom pri nas, Ehrano. Glovo deluje v Evropi in Afriki. Aplikacija povezuje uporabnike z restavracijami, trgovskimi verigami, lekarnami in maloprodajnimi trgovinami, vključuje pa tudi kategorijo razno, ki uporabnikom omogoča, da naročijo, kar želijo. Podjetje je sicer znano predvsem po tem, da ne dostavlja samo hrane, ampak tudi ostale izdelke.

V Sloveniji je veljalo za enega od dveh osrednjih ponudnikov dostave hrane na dom poleg finskega podjetja Wolt.