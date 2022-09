Goldman Sachs: Cena plina se bo do konca zime več kot prepolovila

Tako so močno spremenili predhodno napoved, po kateri naj bi se cene proti koncu zime gibale okoli 213 evrov za megavatno uro.

Po napovedih analitikov ameriške banke Goldman Sachs se bodo prizadevanja Evropske unije, da se izogne težavam zaradi ruskih rezov, izkazala za učinkovita. Posledično se bodo cene plina znižale za polovico. Natančneje: cena za megavatno uro se bo po njihovih napovedih do konca prvega četrtletja prihodnjega leta znižala s sedanjih 216 na manj kot 100 evrov. Napoved so sestavili ob predpostavki, da nas pozimi čakajo povprečne temperature, v primeru ostrega mraza bi namreč večje povpraševanje tudi cene držalo višje.

Potem ko je ruski Gazprom začel zmanjševati dobavo plina, nekaterim državam pa jo je celo povsem ustavil, je EU hitela, da bi še pred zimo napolnili skladišča. To je cene nekaj časa potiskalo navzgor, zdaj pa bodo iz istega razloga začele padati.

Gazprom je v začetku meseca po novih nepričakovanih rutinskih vzdrževalnih delih, ki naj bi trajala tri dni, sporočil, da do nadaljnjega plin po Severnem toku ne bo stekel. Vzrok oz. po mnenju evropskih partneric izgovor je okvara turbine. Pri Goldman Sachs kljub temu pričakujejo, da bodo evropska skladišča plina do konca oktobra 90-odstotno napolnjena, do konca marca pa naj bi bile zaloge na 20 odstotkih.