Golob napovedal večje spremembe na področju samostojnega podjetništva

Kot je na 19. Forumu obrti in podjetništva v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) dejal premier Robert Golob, so v okviru načrta za dvig produktivnosti oblikovali deset ukrepov. Izpostavil je tri: povečanje konkurenčnosti države v globalni bitki za talente, spodbujanje zagonskih podjetij in nagrajevanje zaposlenih prek delnic oziroma deležev podjetij. "Denar je treba ciljno usmerjati tja, kjer da največji učinek. Najprej je treba zato razbremeniti plače tistih, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost," je poudaril.

Napovedal je večje spremembe na področju samostojnega podjetništva; med drugim želi vlada zvišati mejo za uvrstitev med zavezance za davek na dodano vrednost s 50.000 na 60.000 evrov. Kot je pojasnil, mora biti status samostojnega podjetnika namenjen tistim, ki služijo denar samo zase. S tem bi izenačili pogoje poslovanja samostojnih podjetnikov in majhnih podjetij.

V drugi polovici leta bodo po Golobovih besedah sprožili široko razpravo o obdavčitvi premoženja. "Rešitve ne bodo uveljavljene prej kot leta 2027, saj potrebujemo precej časa, da spremembe implementiramo na pošten in pravičen način," je povedal. Davčne olajšave pa nameravajo razširiti na naložbe v zeleni prehod in digitalizacijo.

Prvi del ukrepov iz davčne reforme bo po premierjevih besedah začel veljati z januarjem. Predsednik OZS Blaž Cvar upa, da bodo o predlaganih rešitvah že prihodnji teden razpravljali socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Kot je poudaril premier, pretiran pesimizem sicer ni upravičen. Ob rekordnih dobičkih podjetij in rekordno nizki brezposelnosti po njegovih besedah namreč ni mogoče trditi, da je vse narobe. Zaveda se, da za nekatera podjetja razmere niso rožnate, a kot celota je gospodarstvo nedvomno v dobrem stanju, je dejal.

Dodatna obdavčitev nezdrave hrane in alkoholnih pijač

Obrtniki in podjetniki so o svojih pričakovanjih in načrtih vlade razpravljali tudi z ministri za gospodarstvo Matjažem Hanom, za delo Luko Mescem, za javno upravo Francem Propsom in državno sekretarko na ministrstvu za finance Katjo Božič.

Slednja je povedala, da bodo prvi paket predlaganih davčnih sprememb v javno obravnavo predvidoma poslali do konca maja. V njem so se osredotočili na ključne razvojne izzive za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Načrtujejo tudi dodatno obdavčitev nezdrave hrane in alkoholnih pijač, kar je del prizadevanj za izboljšanje javnega zdravja. "Želimo, da to postane podlaga za javne razprave o škodljivih učinkih uživanja takšne hrane in pijač," je dejala.

Han je izrazil razočaranje nad administrativnimi obremenitvami v EU. "Če bo šlo tako naprej, bo Evropa postala muzej na prostem," je dejal. Od Evropske komisije pričakuje zasuk v razmišljanju in večjo spodbudo inovacijam. Slovenija mora po njegovih besedah najti način, kako postati privlačna za tuje delavce. "Rešitev je lahko načelo 'dovoljenje zdaj, nadzor pozneje'," je povedal. Spomnil je tudi na sredstva, ki jih država ponuja za spodbujanje zelenega prehoda.

Da je treba administrativne obremenitve zmanjšati, se je strinjal tudi Golob. "Evropa se je preveč zbirokratizirala, s čimer se premalo ukvarjamo. Na to lahko vplivamo, če smo na to pripravljeni," je dejal. Kot veliko zmago Slovenije je izpostavil zmanjšanje administrativnih obremenitev kmetov.