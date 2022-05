Golob o podražitvah goriv: Vlada se maščuje ljudem, ker je niso izvolili

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v izjavi za medije ob začetku koalicijskih pogajanj komentiral tudi nedavno podražitev cen naftnih derivatov.

"To, kar se danes dogaja, je v resnici nagajanje. Na nek način se vlada maščuje ljudem, ker jih niso izvolili in zato naj zdaj plačujejo višje cene. To v resnici kaže samo na to, da so bili vsi bombončki dani na vrvici – zdaj, ko so volitve mimo, se bombončki umikajo," je dejal in dodal, da so to od vlade tudi pričakovali.

Tisto, kar je po njegovih besedah pri teh podražitvah še bolj pomembno, pa je sum kartelnega dogovarjanja. "Takrat, ko trg ne deluje in očitno je, da v Sloveniji trg naftnih derivatov ne deluje, nastopi čas za pametno regulacijo. Sam pa lahko opazim eno stvar in to so tudi naši pravniki pogledali - da v zadnjih podražitvah lahko opazimo sume kartelnega dogovarjanja."

Napovedal je, da bodo – če se bo to nadaljevalo - v Gibanju Svoboda pozvali Agencijo za varstvo konkurence, da ukrepa proti trgovcem z naftnimi derivati. "Ker so cene, ki so jih postavili, tako neverjetno usklajene, da si res zaslužijo podrobno analizo!"