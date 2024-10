Golob od Hana pričakuje ukrepe v zvezi z ukinitvijo delovnih mest v Mahleju

Kot je vlada objavila na omrežju X, je premier ob napovedi ukinitve delovnih mest izrazil zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov v podjetju. "Od ministra Hana je zahteval, da takoj naveže stik z vodstvom in lastniki podjetja ter mu poda poročilo o razlogih, zakaj je do tega prišlo. Premier pričakuje, da bo minister pripravil ukrepe, s katerimi bo gospodarsko ministrstvo preprečilo morebitno nadaljnje ukinjanje delovnih mest v podjetju, in razvojne ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest na Goriškem," so zapisali.