Golob odgovornost za zmanjšanje evropskih sredstev pripisal Janševi vladi

Kot smo že poročali, bo Slovenija zaradi ugodnejša gospodarska gibanja v preteklih dveh letih prejela 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev manj. "Obveščeni smo bili, da bo Slovenija zaradi sporazuma, ki je bil podpisan s strani prejšnje vlade, znotraj programa za okrevanje in odpornost dobila manj sredstev, kot je bilo predvideno," je ob robu vrha zveze Nato v Madridu povedal premier Robert Golob . V ta sporazum so bili po njegovih besedah namreč vključeni določeni pogoji, ki so pripeljali do tega.

Na novinarsko vprašanje, ali je Slovenija postala žrtev lastnega uspeha, je odgovoril, da je "na papirju videti tako". Vendar pa je ta žrtev "zelo velika", ker gre za skoraj 300 milijonov evrov. Zagotovo bi bilo bolje, da se to ne bi zgodilo in bi vnaprej poskrbeli za to, da do tega ne bi prišlo, je še poudaril premier.

Evropska komisija je objavila nove izračune, koliko nepovratnih sredstev bodo članice EU prejele iz mehanizma za okrevanje po pandemiji covida-19. Podatki za Slovenijo kažejo, da bo prejela 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev, kar je skoraj 286 milijonov evrov manj od prvotne dodelitve. Da bo naša država prejela manjši znesek, pa so kriva ugodnejša gospodarska gibanja v 2020 in 2021, kot so jih napovedovali prvotno. K temu so med drugim prispevali povečana javnofinančna poraba in državni ukrepi za pomoč podjetjem in gospodinjstvom.

Ugodna gospodarska gibanja v letih 2020 in 2021 prinesla manj sredstev

Slovenija je v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost predvidela, da bo počrpala 2,5 milijarde evrov sredstev. Od tega celotno kvoto dodeljenih nepovratnih sredstev v prvotnem znesku 1,78 milijarde evrov in 705 milijonov evrov posojil. Pripada ji sicer 3,2 milijarde evrov posojil.

Ob nižji dodelitvi nepovratnih sredstev bo tako vrzel zdaj morala nadomestiti s posojili, zdajšnja vladna koalicija pa je v sporazumu o sodelovanju tako ali tako napovedovala, da si bo prizadevala v nadaljevanju izkoristiti celoten nabor možnih sredstev. Za prošnje za dodatna posojila - tudi v luči novih izzivov energetske krize in soočanja s posledicami ruskega napada na Ukrajino - imajo članice po uredbi čas do konca avgusta 2023.

Izračun teh sredstev je v največji meri temeljil na številu prebivalcev, BDP na prebivalca v razmerju do povprečja EU ter na povprečni stopnji brezposelnosti v obdobju 2015-2019 v razmerju do povprečja unije. Pri izračunu za dodelitev 30 odstotkov zneska pa sta bila poleg teh kriterijev upoštevana še realni padec BDP v koronskem letu 2020 in skupni realni padec gospodarske dejavnosti v obdobju 2020-2021.