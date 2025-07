Golob po grožnjah Petrola: Na izsiljevanje ne bomo pristali

"Kakršnokoli izsiljevanje po višjih cenah, višjih dobičkih, s strani kateregakoli podjetja ali kateregakoli lastnika je nesprejemljivo in nanj ne moremo pristati. Če bi pristali na izsiljevanje enega podjetja, v tem primeru Petrola, bi bili verjetno deležni podobnega izsiljevanja s strani drugih podjetij," je jasen.

Ob tem je poudaril, da vlada ni zavezana k ustvarjanju dobička kogarkoli, temveč da jo zavezuje le skrb za dobrobit ljudi. "Z regulacijo cen na črpalkah zunaj avtocestnega križa se je v primerjavi s cenami na avtocestnem križu dobro pokazalo, da so bile regulirane cene bistveno bolj ugodne za ljudi. Vlada bo tako poskrbela, da bo gmotni položaj ljudi čim bolj zavarovan. To je edina zaveza, ki jo lahko damo, in edina naloga, ki jo moramo izpolniti," je dejal.

Ob tem pa se mu zdi nerazumno, da se "poslovodstvo in nekateri lastniki, ki pritiskajo na poslovodstvo, tako igrajo z ugledom svojega podjetja". Trdi tudi, da ima informacije, da naj bi se nekateri kupci zaradi delovanja Petrola že začeli odvračati od podjetja.