Prihodnji teden regulacija marž pri kurilnem olju

Golob je odgovarjal tudi na vprašanje, ali bo božičnica oz. 13. plača v mandatu njegove vlade postala obveza. "Tej ideji sem naklonjen, ni ji pa morda naklonjen čas," je dejal in opozoril na krizo in negotovost, s katerima se soočajo podjetja. Ta čas za uvajanje novih obveznosti ni primeren, je ocenil. "Želim, da bodo razmere v slovenskem gospodarstvu čim prej take, da bodo to omogočile. Ali bo to do konca mandata? Bodimo optimisti, želel bi si, da bi to do konca našega mandata dejansko naredili, da," je dejal.