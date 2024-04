Golob: Turbulentne razmere prinašajo priložnosti za napredna podjetja

Slovenska avtomobilska industrija je Misijo GREMO (GREen MObility) vzpostavila leta 2021 kot zavezo k zeleni in digitalni preobrazbi do leta 2030. Do danes se je projekt že uveljavil kot pomemben podporni steber inovacijskega okolja industrije, je na današnji konferenci v Ljubljani dejala direktorica Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti, ki združuje Slovenski avtomobilski grozd in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, Tanja Mohorič.

Vlada je maja lani projektu obljubila do 200 milijonov evrov državne podpore v petih letih. Kot je danes povedal direktor Hidrie Holdinga in koordinator projekta Iztok Seljak, so doslej prejeli deset milijonov evrov, pri čemer pa so tudi sami dosegli nekoliko slabše rezultate od načrtovanih.

"Inflacija je pustila jasne posledice. Naš cilj ostaja, vendar bomo očitno potrebovali eno leto več, da ga dosežemo," je dodal predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar.