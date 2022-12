Golob za Politico: EU mora sprejeti trajno omejitev cen plina

Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, so se danes znova sestali na zasedanju v Bruslju, kjer poskušajo doseči dogovor o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina. Do zdaj so razpravljali že na dveh zasedanjih, nazadnje so se sestali pretekli torek, ko jim ni uspelo doseči dogovora.

Kot piše Politico , so nekatere države, na čelu z Nemčijo in Nizozemsko, zaskrbljene, da bi z nižjo ceno odgnali dobavitelje zemeljskega plina in uničili energetske trge, medtem ko druga skupina, kamor spada tudi Slovenijo, želi, da bi bila kapica postavljena nižje. Da imajo države članice zelo različna stališča glede omejevanja cen plina, se je sicer pokazalo že na novembrskem zasedanju energetskih ministrov EU, potem ko je Evropska komisija predlagala omejitev pri 275 evrih za megavatno uro pri terminskih pogodbah za mesec naprej. Slovenija je že takrat zagovarjala rešitev, po kateri bi bila kapica postavljena precej nižje, prav tako bi morala po stališču Slovenije omejitev veljati za vse produkte na področju zemeljskega plina ter na vseh borzah, ne le na TTF.

Golob je sicer za Politico izrazil prepričanje, da bodo ministri za energetiko danes dosegli dogovor. "Ko bomo prišli do situacije, ko se bomo morali dogovoriti le še za ceno, potem bomo res blizu odločitve," je dejal. Po drugi strani pa po njegovem mnenju ni tako pomembno, kakšno ceno postavijo. "Ne maram umeščati fiksnih številk v uradne dokumente, ker živimo v spreminjajočem se svetu in popravljanje katerih koli številk ni optimalna pot naprej. Nazadnje sem voditelje EU nagovarjal k formuli, ki bi bila prilagodljiva dogajanju okoli nas. Predstavljajmo si, da bomo v naslednjih nekaj tednih ali mesecih pripravili boljšo, bolj prilagodljivo rešitev, ki bo obstala dlje časa," je še pozval.

Zadnjih nekaj mesecev nam je pokazalo dvoje, je izpostavil. "Prvič, odsotnost nadzora nad cenami je na rob propada pripeljala veliko energetskih podjetij. To je bil Divji zahod med poletjem. Povsem iz špekulativnih razlogov so se pretakale ogromne količine denarja. Regulacije se moramo ustrezno lotiti. In drugič, cene za industrijo in splošno prebivalstvo so bile pretirane. Še vedno so visoke, zato jih moramo dodatno omejiti ali zmanjšati."

Mednarodna agencija za energijo je opozorila na možno pomanjkanje plina naslednje leto. Kako zaskrbljene bi morale biti države po njegovem mnenju? "Nekateri pravijo, da bo naslednja zima še veliko hujša. Ob koncu dneva nihče nima kristalne krogle, vse bo odvisno od vremena. Ampak z izjemo vremena mislim, da je mogoče te pomisleke odpraviti z enotnim in usklajenim pristopom pri skupnih nabavah, če bo Komisija v neposrednih pogajanjih s prijateljskimi državami, kot so Norveška in ZDA, uspešna," je prepričan.

Glede pripravljenosti Slovenije na prihodnjo zimo je Golob dejal, da smo bili ob začetku leta skoraj 100-odstotno odvisni od ruskega plina, z začetkom naslednjega leta pa se bo ta odstotek znižal na nič. "Tako smo se pripravili. To ne pomeni, da bomo ruski plin povsem izključili, bomo pa pripravljeni na dobavo in oskrbo Slovenije tudi, ko ne bo zalog. Sklenili smo tudi pogodbo za alžirski plin (za eno tretjino slovenske letne porabe) in tam lahko celo povečamo količine, če bo potrebno. Toda trenutno se to res ne zdi potrebno za mesece, ki prihajajo."