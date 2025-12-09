Golob: Zasavje po zaslugi naprednih podjetij stopa na novo pot

Zasavje po dolgih desetletjih, ko je bilo zaznamovano s težko industrijo, še posebej pa s premogovništvom in proizvodnjo električne energije, tudi po zaslugi naprednih podjetij, kot je Dewesoft, stopa na neko novo pot, na pot naprednih tehnologij, je ob vladnem obisku Zasavja in omenjenega podjetja dejal predsednik vlade Robert Golob.

Zasavje stopa na pot naprednih tehnologij, to pa je, kot je dejal premier Robert Golob, "v resnici edina prava pot tudi za ostale regije, ki zaostajajo". Pri razvoju regij, ki so v zaostanku, je po njegovih besedah namesto klasičnih pristopov treba uporabiti čim več dobrih praks, ki so se v Zasavju že pojavile. "Prišli smo se tudi učit," je v izjavi medijem po obisku podjetja Dewesoft v Trbovljah povedal Golob.

Vladni obisk v Zasavju

Večinski lastnik podjetja Dewesoft Jure Knez je poudaril, da je za Slovenijo zelo pomembno, "da v prihodnosti ustvarimo okolje, ki bo konkurenčno". "Če želimo v Sloveniji napredovati, moramo ustvariti tudi spoštovanje in zaupanje do politike in ustvariti konstruktivni dialog tudi pri tem zakonu, ki je zagotovo dober," je dodal.

'Zasavje je eden od pionirjev na področju delavskega solastništva'

V Zasavju je vlada namenoma tudi želela predstaviti danes na terenski seji potrjen predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ker je po njegovih besedah Zasavje eden od pionirjev na področju delavskega solastništva in tudi udeležbe delavcev pri rezultatih svojega dela in ustvarjanju dodane vrednosti.

Premierja sta ob obisku podjetja Dewesoft spremljala minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in minister za finance Klemen Boštjančič. Uvodoma so si ogledali podjetje Geosonde in SOS Šolo, kjer z inovativnimi učnimi pripomočki spodbujajo razumevanje osnov matematike že pri najmlajših otrocih v prvih treh razredih osnovne šole. "Z novimi metodami učenja in z lokalno izdelanimi učili, osredotočenimi na teorijo spoznavnega razvoja otrok, izvajajo matematične delavnice, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljale enake možnosti za otroke, ki potrebujejo materialno razlago," so zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Golob napovedal pogovor z župani o konkretnih projektih

Sledil je ogled podjetniškega inkubatorja Katapult, ki s svojo infrastrukturo, znanjem in storitvami ter Dewesoftovimi testnimi laboratoriji in proizvodnimi linijami "pomaga podjetnikom sanjati in se osredotočiti na bistvo poslovanja". Sledila je še predstavitev tehnološkega parka Mesto akrobatov, ki je "raj za inženirje, raj za tiste, ki želijo spremeniti svet", so navedli v kabinetu.

