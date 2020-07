Google na pragu velikega posla obljublja: Ne bomo uporabljali podatkov

Google bo moral sicer o tem, da bodo podatki uporabnikov varni, med drugim prepričati evropske regulatorje. Ti napovedujejo resno preiskavo ozadja posla, preden bodo sprejeli končno odločitev. Da bi nekoliko pomirili napetosti, so pri družbi obljubili, da "podatke naprav družbe Fitbit ne bodo uporabljali za targetirano oglaševanje".

Kot poroča Reuters, bodo o tem, ali bo ogromen posel sploh mogoč, odločili tudi ameriški regulatorji, samo Googlova besedna zagotovila pa po mnenju več analitikov še niso zadostna garancija, da bo posel dobil zeleno luč.

Google posel zanima predvsem zato, ker želi večji vpliv na področju prenosnih pametnih naprav, poleg tega jih zanimajo investicije v pametna mesta in zdravstvo. Izbira Fitbita torej ni presenetljiva.

Prav tako ni nobenega dvoma, da so za podjetje še veliko bolj kot področje pametnih ur, kamor se podjetju sicer ne uspe prebiti na vrh, tam kraljuje Apple, mamljivi podatki, ki jih zbirajo Fitbitove naprave, ki spremljajo telesno aktivnost posameznika.

Naprave družbe Fitbit že 12 let navdušujejo uporabnike in glede na vse podatke, ki so jih o uporabnikih shranile v tem času, bi se Google z nakupom dokopal do podatkov, s katerimi lahko zelo izpopolni svoje profile uporabnikov - in jih naredi še za boljše tarče oglaševalcev.

Nekaj manj znana stran posla družbe Fitbit je na primer njihovo sodelovanje z zavarovalnicami in podobnimi ustanovami. Gre za družbo, ki zelo dobro pozna vrednost in uporabnost podatkov, s katerimi razpolaga. Podatki, ki nakazujejo na zdravstveno stanje posameznika, postajajo vse bolj pomembni in Google vstop na področje zdravja vsekakor zanima.

Manj so nad tem navdušeni uporabniki. Na več forumih je mogoče razbrati zaskrbljenost uporabnikov, številni trdijo, da bodo te naprave, če bo posel uspel, kar zavrgli, saj ne želijo, da Google o njih zbira še več podatkov. Tistih, ki verjamejo, da se bo Google držal zavez o tem, da ne bo uporabljal zbranih podatkov, pa je le malo. Številni izpostavljajo - za tehnološke gigante pravila regulatorjev ne veljajo, ker regulatorji tega področja ne razumejo in ga niti ne znajo učinkovito nadzirati.