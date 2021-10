Google z milijardo dolarjev za digitalizacijo Afrike

Afrika ima težave z zanesljivostjo internetnega sistema. Po podatkih Svetovne banke ima manj kot tretjina 1,3 milijarde prebivalcev dostop do širokopasovne povezave. A celina, na kateri je skoraj polovica prebivalstva mlajša od 18 let, je na tem področju obetaven trg.

Google bo sredstva namenil za razvoj infrastrukture, vključno s postavitvijo novih podmorskih kablov. Med njimi je podmorski kabel Equiano, ki bo povezoval Lizbono, Nigerijo, Namibijo in Južno Afriko. Med zavezami pa je tudi usposabljanje približno 10 milijonov Afričanov in malih podjetij na področju digitalnih veščin. Z lažjim dostopom do interneta naj bi omogočili tudi lažjo dostopnost pametnih telefonov, so poročale tuje tiskovne agencije.

Podmorske povezave z Afriko pa v različnih konzorcijih dograjuje tudi Facebook. Trenutno teče projekt 2Africa, ki bo zaživel med letoma 2023 in 2024. Ta bo povezal Evropo, Afriko in Azijo, saj kabel polagajo v morju od Velike Britanije, mimo Portugalske, okoli Afrike ter mimo Bližnjega vzhoda in pod Sueškim prekopom do južne Evrope.