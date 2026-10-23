Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Gozd spremenili v 330 hektarjev blata: Google za AI posekal 250.000 dreves

Helsinki, 23. 10. 2026 07.34 pred 35 minutami 4 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Uničenje gozda

Še pred nekaj meseci je na severu Finske rasel obsežen gozd. Danes je na njegovem mestu ogromna blatna površina, prepredena s sledmi gradbenih strojev, lužami in kupi izruvanih korenin. Google je za gradnjo podatkovnega centra na 330 hektarjih zemljišča posekal približno 250.000 dreves, ne da bi pred tem opravil zahtevane presoje vplivov na okolje.

Za visoko žično ograjo v bližini finskega mesta Muhos se razprostira območje, ki je bilo še pred nekaj meseci poraščeno z gozdom. Danes tam skoraj ni več sledu o drevesih. Ostali so blato, luže, izruvane korenine in razbrazdana zemlja.

Po poročanju britanskega Guardiana je Google na približno 330 hektarjih zemljišča posekal okoli 250.000 dreves. Pri pripravi območja za gradnjo podatkovnega centra so odstranili celo zgornjo plast zemlje.

Domačini opozarjajo, da z območja odteka rjava voda v potok, ki se izliva v reko Oulujoki. "Kar ne konča se. Kar traja in traja," je ob ogledu posnetkov nekdanjega gozda dejala ekologinja Mari Annala iz Finskega združenja za varstvo narave (SLL).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblasti ustavile dela na dveh lokacijah

Finski organ za dovoljenja in nadzor (LVV) je v začetku oktobra Googlu odredil začasno ustavitev del na dveh lokacijah - v Muhosu in približno 100 kilometrov oddaljenem Otanmakiju.

Razlog je bila sečnja gozdov, izvedena brez predhodno opravljenih zahtevanih presoj vplivov na okolje.

Po ocenah ekologinje so v Otanmakiju posekali še približno 150.000 dreves. Skupaj bi tako lahko na obeh območjih izginilo okoli 400.000 dreves.

Google se je za posege opravičil. Vodja njegovega poslovanja na Finskem Antti Jarvinen je pojasnil, da je podjetje ravnalo na podlagi takratnega razumevanja zakonodaje.

Izkoristili sistem

Toda po navedbah okoljevarstvenikov je bil obseg posegov izjemen. Predsednica Finskega združenja za varstvo narave Hanna Halmeenpa je povedala, da sprva sploh ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo. "Še nikoli nisem slišala, da bi katero podjetje na Finskem storilo kaj takšnega," je dejala. Po njenem je podjetje izkoristilo sistem, ki v veliki meri temelji na zaupanju.

"Kupili so ogromno zemljišče in preprosto začeli sekati. Kar tako. To je čista aroganca," je bila kritična.

13 milijard evrov za infrastrukturo umetne inteligence

Obe lokaciji sta del Googlovega približno 13 milijard evrov vrednega projekta razvoja infrastrukture za umetno inteligenco na Finskem. Gre za največjo tovrstno naložbo v zgodovini države.

Finska je za tehnološka podjetja privlačna zaradi hladnega podnebja, ki omogoča zmanjševanje stroškov hlajenja podatkovnih centrov, razpoložljivih zemljišč ter razmeroma stabilnih geoloških in geopolitičnih razmer.

Po navedbah Guardiana je trenutno po državi v različnih fazah načrtovanja kar 145 novih podatkovnih centrov.

Finska vlada je velike tehnološke naložbe doslej spodbujala. Premier Petteri Orpo je ob predstavitvi Googlovih načrtov septembra poudaril, da je privabljanje investicij ena najpomembnejših prednostnih nalog države. Ocenil je, da gospodarske koristi podatkovne ekonomije močno presegajo neposredne investicije.

Toda razkritje nezakonite sečnje je sprožilo razpravo o tem, kakšno ceno za takšne projekte plačujejo lokalne skupnosti in okolje. Orpo je dogajanje v Muhosu pozneje označil za hladen tuš.

Finska je za tehnološka podjetja privlačna zaradi hladnega podnebja, ki omogoča zmanjševanje stroškov hlajenja podatkovnih centrov, razpoložljivih zemljišč ter razmeroma stabilnih geoloških in geopolitičnih razmer.
Finska je za tehnološka podjetja privlačna zaradi hladnega podnebja, ki omogoča zmanjševanje stroškov hlajenja podatkovnih centrov, razpoložljivih zemljišč ter razmeroma stabilnih geoloških in geopolitičnih razmer.
FOTO: Shutterstock

Koliko koristi bodo imeli Finci?

Razprava ni omejena zgolj na varstvo narave. Pojavljajo se tudi vprašanja, koliko električne energije bodo porabili novi podatkovni centri, kako bi to lahko vplivalo na cene za gospodinjstva in koliko gospodarskih koristi bodo dejansko ustvarili za Finsko.

Profesor računalništva na Univerzi v Helsinkih Jussi Kangasharju je do koristi precej skeptičen. Po njegovih besedah podatkovni centri ustvarijo omejeno število delovnih mest, njihov prispevek k nacionalnemu gospodarstvu pa je lahko majhen.v"To so mednarodna podjetja, ki služijo mednarodnim strankam. Na Finskem plačajo zelo malo davka od dohodkov pravnih oseb," je pojasnil. Ocenjuje, da imajo od podatkovnih centrov največ koristi njihovi upravljavci.

Drugače razmišljajo nekateri lokalni prebivalci in predstavniki občin, ki v projektih vidijo možnost novih zaposlitev in dodatnih prihodkov od zemljiških davkov.

Vprašanje je še posebej pomembno za manjše kraje, ki se soočajo s staranjem prebivalstva in odseljevanjem mladih.

Preberi še V centru razcveta umetne inteligence prepovedali nove podatkovne centre

Volkovi so prišli v vas, gozdne ptice izgubile življenjski prostor

V Otanmakiju prebivalci posledice posegov občutijo tudi v vsakdanjem življenju. Anni Ranta, katere družina tam živi že več generacij, je za Guardian povedala, da so se po poseku gozda v vasi začeli pojavljati volkovi.

"Volkovi so prihajali v vas, ker so se divje živali umaknile iz gozda," je dejala.

Skrbi jo tudi hrup, ki ga prinašajo gradbena dela. Zaradi trde kamnite podlage se zvok po njenih besedah močno širi.

Nasprotovanje projektu je tako veliko, da razmišlja celo o selitvi. Njen oče Pentti Korhonen, upokojeni vodnik po divjini, je opozoril, da je voda v bližnjem potoku po poseku gozda postala rjava.

Biolog Vesa Hyyrylanen iz lokalnega združenja za varstvo narave pa je opozoril, da so posegi pregnali tudi triprste detle, ki so gnezdili na območju. "Sprašujem se, zakaj moramo žrtvovati toliko svoje narave. Vse preveč zlahka prepustijo," je dejal.

Googlovi podatkovni center.
Googlovi podatkovni center.
FOTO: Google

Več kot 93.000 podpisov proti nenadzorovani gradnji

Dogajanje je sprožilo tudi širši odziv finske javnosti. Več kot 93.000 ljudi je podpisalo peticijo, ki zahteva strožjo regulacijo podatkovnih centrov in uvedbo posebnega nadomestila za lokalne skupnosti zaradi okoljske škode. Del strokovne javnosti predlaga tudi vzpostavitev osrednjega državnega organa, ki bi usklajeval umeščanje podatkovnih centrov v prostor. Trenutno imajo pri odločanju pomembno vlogo občine, ki lahko zaradi pričakovanih gospodarskih koristi dajejo prednost hitri izvedbi projektov.

Google napoveduje ponovno zasaditev dreves

Google je sporočil, da si prizadeva zaščititi kakovost vode na območju Muhosa in da namerava drevesa ponovno zasaditi na približno 130 hektarjih zemljišča. 

Okoljevarstveniki ocenjujejo, da je takšen obseg pogozdovanja glede na povzročeno škodo nezadosten.

Preberi še Balkan jih vabi, Zahod preganja: milijardne investicije in visok končni račun
Poglavja:
Na vrh Oblasti ustavile dela na dveh Izkoristili sistem 13 milijard evrov za infrastru Koliko koristi bodo imeli Finc Volkovi so prišli v vas, gozdn Več kot 93.000 podpisov proti Google napoveduje ponovno zasa
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
podatkovni center finska google

Kaj se skriva za vtičnico?

24ur.com Velika škoda v gozdovih: podrtih okoli 150.000 kubičnih metrov drevja
24ur.com Neurje minuli teden sklestilo več kot 300.000 kubičnih metrov drevja
24ur.com Težak sneg lomi drevje v gozdovih severovzhodne Slovenije, nevarnosti še ni konec
24ur.com Začela se je sečnja Rogoškega gozda
24ur.com Namesto za računalnik – z lopato v gozd: zasadili smo 700 dreves
24ur.com Kako napreduje pogozdovanje po uničujočem žledolomu?
24ur.com Kožbanski kot ni več odrezan od sveta
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peglezn
23. 10. 2026 08.35
sem pa mislil, da je Finska bolj urejena država. Ja pa valjda so vse ti vedeli prej... potem pa po pritisku javnosti nekaj cvilijo.
Odgovori
0 0
Zelena travica
23. 10. 2026 08.21
Neumnostim ni in ni konca. Groza.
Odgovori
+3
3 0
Ana Konda
23. 10. 2026 08.19
Je pač treba iti v korak s časom.
Odgovori
-3
1 4
MESE?AR
23. 10. 2026 08.18
Neumnosti z UI !
Odgovori
+6
6 0
Aijn Prenn
23. 10. 2026 08.18
Ja, seveda... Google je prišel in posekal. Nihče ni nič vedel. Pa Ricola je tud Finska. ;-))
Odgovori
+4
4 0
deratizacija
23. 10. 2026 08.13
Dejstvo, da je umetna inteligenca zgolj orodje, predvsem bogatih!
Odgovori
+6
8 2
Ne levi ne desni
23. 10. 2026 08.26
Daj se malo izobrazi preden pišeš
Odgovori
-1
0 1
Hej brigade
23. 10. 2026 08.13
Ai = death
Odgovori
+6
6 0
kinimod
23. 10. 2026 08.13
Rusi ?
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Danes na delovnem mestu nosimo rožnato: majhna gesta z velikim pomenom
Danes na delovnem mestu nosimo rožnato: majhna gesta z velikim pomenom
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
dominvrt
Portal
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
okusno
Portal
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022