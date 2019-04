Gorenje in Telekom s slabšimi rezultati, Sava Re in Krka nad pričakovanji

Časopis Finance se je lotil primerjave rezultatov z načrti, ki so si jih za minulo poslovno leto zastavila slovenska podjetja. Poslovanje nekaterih je bilo močno nad pričakovanji, spet druga pa so dosegla milijonske izgube. Sava Re in Krka sta po mnenju Financ načrte presegla, Telekom in Gorenje pa močno pod pričakovanimi rezultati.

V Telekomu so v lanskem letu dosegli 653,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, načrtovali so jih za dobrih sto milijonov več. Manjši od načrtovanega je bil tudi dobiček, in sicer za 7,6 milijona manjši.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najbolj diametralno nasprotna situacija glede načrtovanih in realiziranih prihodkov se je zgodila v primeru Gorenja. Načrtovali so 8,1 milijona evrov dobička, leto 2018 pa zaključili s 11,2 milijona evrov izgube. Tudi prihodki podjetja so manjši za 146 milijonov evrov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Družba Petrol je presegla poslovne načrte. 4,5 milijarde evrov načrtovanih prihodkov od prodaje so presegli in jih na koncu ustvarili 5,4 milijarde. Minulo leto so zaključili z 91,8 milijona evrov čistega dobička.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Cinkarni Celje so lansko leto zaključili z nekoliko nižjim dobičkom od načrtovanega. V primerjavi z letom prej so jim za 13 odstotkov upadli tudi prihodki od prodaje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Intereuropa je načrtovala 14,5 milijona evrov dobička, na koncu so dosegli 12,8 milijona. Za 2,6 milijona evrov so zvišali tudi načrtovane prihodke od prodaje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zavarovalnici Triglav je po poročanju Financ presenetila z višino dobička. V načrtu za leto 2018 so zapisali, da bodo imeli več kot milijardo evrov kosmatih zavarovalnih premij in od 80 do 90 milijona evrov evrov dobička pred davki. Končni rezultati pa kažejo, da je bilo omenjenih premij 1,06 milijarde, ob tem pa 97,5 milijona evrov dobička pred davki.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Svoje poslovne rezultate so presegli tudi pri Savi Re. Leto 2018 so končali s 5,6 odstotka več pobranih premij v višini 546,3 milijona evrov. Dobiček so povečali za 38,3 odstotka, ki je na koncu znašal 43 milijonov evrov oz. Največ v zgodovini družbe (načrtovali so sicer 20-odstotno povišanje).

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi v Krki so poslovali povsem po načrtih. Ustvarili so 1,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in dosegli višji dobiček, ki je bil od načrtovanega večji za 21 milijonov evrov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Luki Koper so načrtovali 228 milijonov evrov prihodkov od prodaje, ustvarili pa so jih 226 milijonov. Ob zmanjšanju prihodkov pa jim je uspelo močno zvišati dobiček. Ta je na koncu znašal 60 milijonov, torej 12 milijonov več od prvotnih načrtov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za dober milijon nad načrti pa je v lanskem letu prihodke povečal Unior. Na koncu so ti znašali 246,5 milijona evrov, čisti dobiček pa uspeli povišati za kar 113 odstotkov. Še vedno pa je to pod načrti, ki so si jih postavili: načrtovali so 13,5 milijona evrov dobička, dosegli pa 12,2 milijona evrov.