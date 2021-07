Gorenje IPC bo ukinilo oddelek za izdelavo kabelskih setov

Pri sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi bodo delavci iz programa elektrokomponent ohranili vse dosedanje pravice, vključno s skupno delovno dobo v Gorenju. Če kateri od zaposlenih za nedoločen čas ne bo sprejel ponujenega drugega enakovrednega delovnega mesta v matični družbi Gorenje, bo imel tudi možnost odhoda in izplačila zakonsko določene odpravnine.

Da bo Gorenje IPC ukinilo dejavnost izdelave kabelskih setov, je poročal Radio Slovenija . Proizvodnja kabelskih setov postaja globalna, dobavitelji imajo proizvodne lokacije v državah s cenejšo delovno silo in z lastno dejavnostjo jim cenovno ne morejo več konkurirati. Zaradi ekonomije obsega dosegajo tudi nižje cene materiala. Dejavnost izdelave kabelskih setov bodo zato prekinili, opremo odprodali, kabelske sete pa nabavljali od različnih zunanjih dobaviteljev, so povedali v Hisense Gorenje Europe.

Ukinitev dejavnosti in prehod delavcev na nova delovna mesta bosta potekala postopno, v skladu z dinamiko začetka dobav zunanjih dobaviteljev. Predvidoma bo prehod potekal od oktobra do konca letošnjega leta.

V programu elektrokomponent dela 430 od skupno 900 zaposlenih v podjetju Gorenje IPC. Prezaposlitev naj bi vodstvo podjetja ponudilo 330 redno zaposlenim, med katerimi so tudi invalidi. Tem delavcem so prezaposlitev ponudili v programih Embalaža in Storitve Gorenje IPC ali v matični družbi Gorenje, je povedal Zeba. Ker gre tudi za invalide, bo treba določena delovna mesta temu tudi prilagoditi.

Dejal je, da je vodstvo podjetja o prezaposlitvi obvestilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ker letno prejme med štiri in pet milijonov evrov državnih subvencij zaradi zaposlitve invalidov. Nekaj delavcev ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, nekateri pa so tik pred upokojitvijo, je pojasnil Zeba.

Dodal je, da bodo podjetju Gorenje IPC vrnili oddelek plastike.