Gorenje zaganja proizvodnjo televizorjev, obetajo se nova delovna mesta

V tovarni v Velenju, ki so jo vzpostavili v nekdanji proizvodni hali HZPA znotraj proizvodnega območja Gorenja, bodo izdelovali televizijske aparate pod blagovno znamko Hisense za evropski trg.

Proizvodnja bo potekala v dveh izmenah in najprej na treh proizvodnih linijah. Že februarja bodo zagnali dodatni dve liniji in ob polni zmogljivosti bo proizvodnja potekala na petih linijah, so sporočili iz Hisense Gorenja. Naložba v tehnološko opremo je, kot so navedli že pred časom, vredna sedem milijonov evrov.

V zagonski fazi prvih tednov bodo v Velenju ob začetku predvidoma izdelali okoli 800 televizijskih aparatov dnevno. Ko bo vzpostavljena celotna proizvodnja, pa bodo v prvi fazi izdelovali dva milijona televizijskih aparatov letno. Nato bodo glede na zahteve trgov po napovedih proizvodno zmogljivost v naslednjih dveh letih povečevali do skoraj štirih milijonov televizijskih aparatov letno.

Možnost prezaposlitve v tovarno televizorjev so najprej ponudili zaposlenim iz Gorenja, ki so se konec decembra usposabljali za delo na novih delovnih mestih. Hkrati bodo letos v tovarni televizorjev dodatno zaposlovali tudi s trga dela, tako da bo, kot navajajo v družbi, že do konca januarja delo dobilo 80 dodatnih delavcev.

Medtem bodo dodatno zaposlovali tudi v Gorenjevih tovarnah gospodinjskih aparatov. Kot napovedujejo, bodo v prihodnjih mesecih v Gorenju še dodatno zaposlili več sto delavcev.

"Hisense s to naložbo podpira strategijo centraliziranja proizvodnih baz v Evropi ter tako povečuje učinkovitost delovanja, tudi s stroškovnega vidika, Slovenija pa je postala center Hisensovih proizvodnih operacij, prav tako tudi sedež evropskega dela skupine," so zapisali v družbi.

Kot so še navedli v Hisense Gorenju, je naložba pomembna tudi za Velenje in širšo regijo, saj prispeva k zmanjšanju lokalne brezposelnosti, širitvi proizvodnih aktivnosti, trajnostnemu razvoju ter večji konkurenčnosti in internacionalizaciji. Dodana vrednost nove tovarne bo tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže.

Uradno odprtje tovarne bodo, upoštevajoč epidemiološko situacijo, predvidoma pripravili v februarju.

Hisense je sicer sprva načrtoval, da bo v Velenju zgradil novo tovarno za proizvodnjo televizorjev, kasneje pa so v družbi sprejeli odločitev, da proizvodnjo umestijo v obstoječe območje Gorenja. V manj kot letu dni se je v pozitivno smer obrnila tudi slika glede zaposlovanja, saj je Hisense še lani spomladi napovedoval množično odpuščanje v Gorenju, zdaj pa, kot omenjeno, dodatno zaposlujejo.