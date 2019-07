Gorenje v prvem polletju z 29,5 milijona evrov izgube

V "zahtevnem začetku leta", kot so to opisali na spletni strani, so v Gorenju pridelali za 29,5 milijona evrov izgube: "Začetek leta je bil težaven, saj smo se več mesecev borili z izgubo, a cilj je bil in ostaja jasen – z integracijo Gorenja v skupino Hisense omogočiti dolgoročne prihranke, optimizirati poslovanje ter z ustreznimi ukrepi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost," je ob tem dejal glavni direktor Chao Liu.

V prvem polletju so ustvarili 567,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,6 odstotka več kot v lanskem prvem polletju. V osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov so ustvarili 523,4 milijona evrov ali 92,2 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Rast so dosegli predvsem na trgih Vzhodne Evrope (Romunija, Madžarska, Češka), nekoliko manjšo tudi v Skandinaviji, Franciji in Španiji. Neugodne prodajne trende smo zabeležili predvsem na trgih Rusije, Nemčije in na Nizozemskem.