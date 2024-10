Gorenje zapira obrat v Rogatcu, zaposlenim bodo ponudili delo v Velenju

Pojasnili so, da obrat v Rogatcu zapirajo, ker z izdelavo komponent na tej lokaciji niso več konkurenčni. Proizvodnja hladilno zamrzovalnih aparatov, za katere komponente izdelujejo v Rogatcu, namreč že leta poteka v Valjevu v Srbiji.

"Pri izdelavi aparatov smo pod hudim cenovnim pritiskom, zato bomo po zaprtju obrata v Rogatcu komponente nabavljali pri zunanjih dobaviteljih. Prav tako pa nekaterih izdelčnih linij hladilno-zamrzovalnih aparatov, za katere smo v Rogatcu izdelovali komponente, ne proizvajamo več oz. aparati nimajo več takšnih komponent, kot jih v obratu v Rogatcu še lahko izdelujemo," so navedli v Gorenju.

Vsem zaposlenim bo podjetje ponudilo ustrezno drugo delo v tovarnah Gorenja v Velenju, kamor bodo tudi organizirali avtobusni prevoz. Izkušene zaposlene namreč v njihovih tovarnah potrebujejo in jih želijo obdržati.

Ker pa so prometne povezave do Rogatca dokaj neugodne in bi vožnja trajala več kot eno uro v eno smer, so zaposlenim, ki bodo sprejeli delo v Velenju, zaradi tega ponudili poseben dodatek k plači. Če se za delo v Velenju ne bodo odločili, pa jim bodo izplačali odpravnino.

Objekt v Rogatcu bo Gorenje dokončno zaprlo konec prihodnjega leta, za objekt skupaj z zemljiščem pa bodo najverjetneje iskali novega lastnika, torej začeli postopek prodaje.

Gorenje, ki je od leta 2018 v lasti kitajskega Hisensa, ima poleg treh lokacij v Sloveniji (Velenje, Šoštanj in Rogatec) in tovarne v srbskem Valjevu še tovarno na Češkem.