Gorenje zaposlenim obljublja 200 evrov, če pripeljejo nove delavce

Po tem, ko so še pred poletjem zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija, napovedovali odpuščanja, so v Gorenju nato v začetku poletja uspeli pridobiti nove posle in zdaj mrzlično iščejo nove delavce. Po pomoč so se obrnili tudi na same zaposlene v podjetju, ki jim ponujajo celo denarno nagrado v višini 200 evrov bruto za vsakega novega delavca, ki ga pripeljejo.

V velenjskem podjetju Gorenje po kolektivnem dopustu delajo s polno paro, da izpolnijo naročila, delavce prosijo tudi za nadure, saj da "ladje že čakajo". A še pred poletjem je bilo stanje v podjetju povsem drugačno. V Gorenju so namreč kitajski lastniki spomladi napovedovali odpuščanja okoli 1000 delavcev. Kljub opozorilom velenjske občine, da bi množično odpuščanje delavcev pomenilo socialno bombo v Šaleški dolini, so v podjetju spomladi imeli pripravljen že program več kot 300 presežnih delavcev, delavce na seznamu za odpuščanje pa vabili na infromativne razgovore. Nato pa v začetku poletja preobrat. Gorenje je uspelo pridobiti večje število naročil za avgust, september in oktober. Že junijski rezultati so bili odlični. Do konca leta naj bi Gorenje zagotovilo naročila, ki so vsak mesec večja za več kot 30 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Rast naročil pa pričakujejo tudi v začetku prihodnjega leta.

Gorenje namerava do oktobra zaposliti več sto novih delavcev

Delavci, ki so bili že obveščeni, da bodo jeseni ali konec leta najverjetneje dobili odpoved, bodo obdržali svoje zaposlitve. Zaradi povečanja naročil v podjetju pa podjetje znova zaposluje. Od 10. avgusta so za določen čas zaposlili že 240 delavcev, iščejo pa jih še 350, smo poročali pred dnevi. Lokalni Zavod za zaposlovanje se je za iskanje delavcev povezal tudi z Uradi za delo iz vse Slovenije, tako da izvajajo nabore med zaposlenimi vse do V. stopnje izobrazbe.