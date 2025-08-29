Svetli način
Gospodarstvo

Gorenjev obrat v Rogatcu dokončno zapira vrata

Rogatec, 29. 08. 2025 13.37 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Gorenjev obrat v Rogatcu dokončno zapira vrata, tako kot so v velenjski družbi napovedali že oktobra lani. Kot so povedali v Gorenju, se je za ponujeno enakovredno delo na lokaciji v Velenju odločilo le sedem od 120 zaposlenih, za katere je tudi organiziran prevoz. Vsi drugi so izbrali odpravnino, objekt pa je naprodaj.

Kot je za STA povedal sindikalist Žan Zeba, je škoda vsakega delovnega mesta, a pri zgodbi z Rogatcem se je zgodilo vsaj to, da so zaposleni dobili solidno odpravnino. Z vodstvom družbe se je sindikat namreč dogovoril za 40 odstotkov višje odpravnine.

"Po mojih informacijah je velika večina zaposlenih v Rogatcu medtem že dobila nove službe, kar kaže na to, da delavce iz Gorenja radi vzamejo tudi drugi delodajalci," je dejal Zeba in dodal, da gre pri tistih, ki so se odločili za delo v Velenju, predvsem za težje zaposljive in take, ki so blizu upokojitvi. Tudi za te so se uspeli dogovoriti za izplačilo dodatnih stimulacij.

Vodstvo Gorenja se je za zaprtje obrata odločilo, ker je prometna povezava z Rogatcem slaba in vožnja v eno smer traja več kot eno uro. V njem so sicer izdelovali komponente za hladilno zamrzovalne aparate, proizvodnjo pa so močno zmanjšali konec lanskega leta, saj enaka poteka tudi v srbskem Valjevu, medtem ko v Rogatcu ni bila več konkurenčna.

KOMENTARJI (25)

Potouceni kramoh
29. 08. 2025 14.48
+3
A se sploh še kje karkol odpira..a je v Murglah in Grosuplju še kaj odprtega..a v Grosuplju še kdo da?
ODGOVORI
3 0
Victoria13
29. 08. 2025 14.45
+3
Gospodarstvo propada, krepi se pa število zaposlenih v javnem sektorju, prejemnikov socialnih transferjev in upokojencev...kdo bo to plačal???
ODGOVORI
4 1
Geres
29. 08. 2025 14.42
+1
Delavcev povsod manjka, to je glavni razlog... "Po mojih informacijah je velika večina zaposlenih v Rogatcu medtem že dobila nove službe, kar kaže na to, da delavce iz Gorenja radi vzamejo tudi drugi delodajalci"
ODGOVORI
1 0
Prokleta Zima
29. 08. 2025 14.38
+0
Dvomilijonski narod ima lahko svojo državo samo v teoriji, neglede na politiko. Lep dan.
ODGOVORI
1 1
Heprk
29. 08. 2025 14.36
+3
treba dat miljarde z vojno. Delvavce in volivce se ne vprasa, ker amo pac nepomembni v eu.
ODGOVORI
3 0
Polkavalčekrokenrol
29. 08. 2025 14.36
-4
Gorenje so ustvarili komunisti,da ne bo pomote in še dolgo bo to uspešna firma
ODGOVORI
0 4
Ricketts
29. 08. 2025 14.50
Proste sobote smo delali za izgube Gorenja leta 1983+
ODGOVORI
0 0
osservatore
29. 08. 2025 14.36
+3
"saj enaka poteka tudi v srbskem Valjevu, medtem ko v Rogatcu ni bila več konkurenčna." Lastniki Kitajci optimizirajo stroške: povprečna bruto mesečna plača v SLO je 2500 EUR, povprečna neto pa 1500 EUR. V Srbiji so cifre nalednje: bruto je 1300 in neto je 900 EUR. Vse jasno?
ODGOVORI
3 0
Klobasazulu
29. 08. 2025 14.24
+3
in direktor spet ni nic kriv...kot povsod..
ODGOVORI
3 0
rahlo_nepristranski
29. 08. 2025 14.23
+5
Levičarji tukaj gor bodo spet Slovence krivil za to, vlada ni nič kriva, da imamo razprodajo v Sloveniji zadnja 4 leta
ODGOVORI
5 0
Pamir
29. 08. 2025 14.38
+0
Razprodaja je zadnjih 35 let, jugo podjetij.Raprodajalec janšaj je bil zelo dejaven pri tem.
ODGOVORI
1 1
Victoria13
29. 08. 2025 14.51
Najbolj radodarni so bili pod levimi vladami, ki so tudi najbolj uničevale Slovenijo in jo še uničujejo!!!
ODGOVORI
0 0
GLAVAČ
29. 08. 2025 14.23
+3
Uspešne sankcije,rezultati Eu vodstva
ODGOVORI
4 1
Bozjidar
29. 08. 2025 14.22
+2
v socializmu zgrajem,v kapitalizmu uničen🥲
ODGOVORI
3 1
janez653
29. 08. 2025 14.16
+4
Davcna optimizacija. Vlada dela dobro
ODGOVORI
7 3
Bozjidar
29. 08. 2025 14.19
-6
kaj pa ima vlada s tem,ve se kdo je lastnikGorenja
ODGOVORI
1 7
osservatore
29. 08. 2025 14.26
-2
@janez. Dej ti mal pošlji kakšno vprašanje v Hisense.
ODGOVORI
1 3
nikolinormalen
29. 08. 2025 14.11
+3
Škoda za zaposlene, ampak za Šešok family pa upam, da čimprej propadejo.
ODGOVORI
3 0
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 14.09
+2
Mi plešemo
ODGOVORI
5 3
Skunk Works
29. 08. 2025 14.03
+5
A jih je vlada prijazno povabila na Hrvaško in v Bosno?....Saj res, kdo bi se še ukvarjal z resnim delom, če lahko odpremo kot keks par tisoč novih delovnih mest v gonilu razvoja JS.....Proračun časti...ZAvida nam celi svet.....
ODGOVORI
8 3
Bozjidar
29. 08. 2025 14.21
-3
A ves kdo je lastnik Gorenja,vlada verjetno ne,mogoce ima kaksen delez tvoj mutibaric Janez
ODGOVORI
0 3
Nightingale
29. 08. 2025 13.43
+3
Naša politika uspešno potaplja naše gospodarstvo. Tako levi, kot desni. Aufbix!
ODGOVORI
6 3
galeon
29. 08. 2025 13.54
+3
Že 32 let.
ODGOVORI
4 1
Skunk Works
29. 08. 2025 14.16
+2
ZAdnjih 80 let so bili desni tako na pol na oblasti samo 7 let.....Če želimo kfdaj kaj izboljšati, se moramo držati dejstev.....
ODGOVORI
3 1
Bozjidar
29. 08. 2025 14.21
-3
Upam,da tako tudi ostane,znajo samo lajati
ODGOVORI
0 3
