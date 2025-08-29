Gorenjev obrat v Rogatcu dokončno zapira vrata

Kot je za STA povedal sindikalist Žan Zeba, je škoda vsakega delovnega mesta, a pri zgodbi z Rogatcem se je zgodilo vsaj to, da so zaposleni dobili solidno odpravnino. Z vodstvom družbe se je sindikat namreč dogovoril za 40 odstotkov višje odpravnine.

"Po mojih informacijah je velika večina zaposlenih v Rogatcu medtem že dobila nove službe, kar kaže na to, da delavce iz Gorenja radi vzamejo tudi drugi delodajalci," je dejal Zeba in dodal, da gre pri tistih, ki so se odločili za delo v Velenju, predvsem za težje zaposljive in take, ki so blizu upokojitvi. Tudi za te so se uspeli dogovoriti za izplačilo dodatnih stimulacij.

Vodstvo Gorenja se je za zaprtje obrata odločilo, ker je prometna povezava z Rogatcem slaba in vožnja v eno smer traja več kot eno uro. V njem so sicer izdelovali komponente za hladilno zamrzovalne aparate, proizvodnjo pa so močno zmanjšali konec lanskega leta, saj enaka poteka tudi v srbskem Valjevu, medtem ko v Rogatcu ni bila več konkurenčna.