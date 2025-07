Gorenjka in Šumi prodana: kaj je sploh še slovensko?

Gorenjko in Šumi, blagovni znamki, s katerima so odraščale generacije Slovencev, Žito prodalo podjetniku iz Bosne in Hercegovine, ki bo prevzel tudi tovarni v Krškem in Lescah. Katere vse legendarne blagovne znamke so v zadnjih desetletjih romale v roke tujcev? In kaj se danes dogaja z Alpino, ki so jo pred tremi leti prevzeli Čehi?