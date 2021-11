Gorenjska banka bo s prevzemom Sberbank postala tretja največja na slovenskem trgu

Kot so sporočili iz banke, je Gorenjska banka podpisala pravno zavezujočo kupoprodajno pogodbo za nakup banke Sberbank v Sloveniji. To predstavlja del skupne pogodbe med Sberbank Europe in AIK banko, Gorenjsko banko in AEC za nakup hčerinskih družb Sberbank tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem. Njihova bilančna vsota znaša 7,33 milijarde evrov.

Pred podpisom pogodbe je, kot navajajo, potekal obsežen postopek, ki je vključeval analizo številnih možnosti. Močna regionalna prisotnost in izkušnje, jasna vizija prihodnjega razvoja banke ter zaveza k zagotavljanju visoko kakovostnih bančnih storitev so določili AIK banko, Gorenjsko banko in AEC kot najbolj primernega prevzemnika, so zapisali.