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Gospodarstvo

Goriva bi se lahko občutno pocenila: dizel tudi za več kot 10 centov

Ljubljana, 08. 08. 2026 11.06 pred dvema dnevoma 2 min branja 115

Avtor:
STA
Poln rezervoar goriva

Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih Financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša.

Nafta brent je namreč v tem tednu ob spet nekoliko ugodnejših novicah z Bližnjega vzhoda zdrsnila pod raven 80 dolarjev za 159-litrski sod. Ob koncu tedna se je sicer cena nekoliko zvišala, a je povprečje še vedno precej pod ravnjo iz tedna pred tem, so strnili na Financah.

Premiki v cenah so odmevali tudi pri cenah naftnih derivatov na sredozemskih trgih, ki so na podlagi formule iz vladne uredbe podlaga za izračun reguliranih cen goriv v Sloveniji. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so se pri tem na borzi znižale izraziteje kot cene bencina.

Kakšne bi lahko bile nove cene?

Po osrednji oceni Financ in ob nespremenjenih dajatvah se bosta tako liter dizelskega goriva in kurilnega olja s torkom pocenila za približno 12 centov.

Liter dizla trenutno stane 1,882 evra, zato bi se lahko njegova cena v torek spustila na približno 1,76 evra. Cena kurilnega olja trenutno znaša 1,494 evra za liter, po oceni Financ bi se lahko znižala na približno 1,37 evra.

Manjši, a še vedno precejšen cenovni premik na Financah pričakujejo pri 95-oktanskem bencinu. Liter bi se lahko s trenutnih 1,583 evra pocenil za približno sedem centov in se tako približal meji 1,50 evra.

Zaradi velikih dnevnih nihanj na trgih in gibanja tečaja evra glede na dolar so možna tudi odstopanja od osrednje ocene, pri tem opozarjajo na Financah.

Uradne nove cene bodo znane v ponedeljek.
Uradne nove cene bodo znane v ponedeljek.
FOTO: Bobo

Cenovna razbremenitev bo nižja od osrednjih ocen, če se bo vlada v ponedeljek morda odločila za zvišanje trošarin. Te so za dizel trenutno na minimalno dovoljenih po zakonodaji EU, pri bencinu pa blizu minimalne ravni. Vlada je sicer pred dnevi zaprosila Evropsko komisijo za dovoljenje, da trošarine v primeru potrebe začasno zniža pod minimalno raven iz direktive EU, ki določa najnižje ravni obdavčitve energentov in električne energije v uniji.

Obenem je vlada za ublažitev rasti cen goriv konec julija za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

bencin dizel gorivo cene nove cene

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KOMENTARJI115

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
09. 08. 2026 21.25
če bo tako ,bomo vse zapravili, kar smo si prigarali in zaslužili med golobovo vlado ,ki je bila narejena za ljudi
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
09. 08. 2026 21.20
pod janšisti narod še nikoli ni profitiral.
Odgovori
+1
1 0
Heprk
09. 08. 2026 19.49
Stevo prevara to ne bo dovolil. Nategnil je volilce, zdaj pa bo 4 lete uzival.
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+2
2 0
brezcasni
09. 08. 2026 19.48
Vlada nima tukaj prav velikega vpliva ,niti ta niti prejšnja ,niti Janša niti Robi.Ob dejstvu da sami nimamo nič nafte nič plina nič ničesar še elektrike premalo smo odvisni od tistih ki vse to imajo in dokler se bodo veliki fantje igrali vojne bomo plačevali kakor se bodo drugi igrali in izmišljevali.Mi se lahko igramo edino z nekaj centi razlike v trošarini....ne glede na to kdo je trenutno na vladi....
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-3
0 3
Jožajoža
09. 08. 2026 21.23
marže je janša dovolil l pterolu-visoke marže za uslugo,ko je južna s petrola zaustavil zalaganje derivatov na črpalke,janšov aparat ZLAAA pa napadal vlado roberta goloba, da je kriv, da ni goriv.pa vsi vemo, da ni bilo tako. strahota,sramota,zgubili so volitve,sedaj nas pa izsiljujejo
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+1
1 0
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.43
pri tel lopovsko ptevaranski laznivi.vladi se nebi.upal nic stavit ,da se bo res
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+1
1 0
jogo
09. 08. 2026 16.42
Jaz kurim še unga od Robija.
Odgovori
0 0
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.44
jaz tudi.na sreco se ne vozim veliko pa se za na dopust do morja ga mam v rezervi
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+2
2 0
anatomija
09. 08. 2026 13.38
bi se pocenilo pa s ene bo ker imamo Janševo vlado . Enako s je govorilo pred nekaj tedni pa se je namesto 10 pocenilo za 2 centa
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+4
4 0
mali.mato
09. 08. 2026 09.49
Bravo Janša!
Odgovori
-1
7 8
bandit1
09. 08. 2026 11.36
Kaj ima skladišče goriva?
Odgovori
+1
4 3
poper00
09. 08. 2026 12.23
Južna si ti?
Odgovori
+3
6 3
bandit1
09. 08. 2026 15.49
Ja jaz sem imam nekaj rezerve pa ne morem več kot 10 c
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
08. 08. 2026 21.31
sramota,še vedno višja cena,kot smo jo imeli,ko smo imeli na oblasti slovensko vlado,izvoljeno na volitvah.ti prevaranti nas bodo spravili v bankrot.kot 2004-2008,2012 in 2020-2022
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+7
14 7
bobiv
08. 08. 2026 21.03
A niso kmetje in tovornjakari že pred parlamentom? Te cene so maslo vašega ivana!
Odgovori
+7
12 5
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.47
ja ti osebki so res poden od podna zablojeni do amena znajo edin jokcat ko ni njihov psihopat na oblasti in golfat in drago racunAt svoje bedne pridelke
Odgovori
+1
1 0
bobiv
08. 08. 2026 20.58
1.76€, Hrvati imajo danes 1,75€?! Pač mora ivan plačat podporo pred volitvami Petrolu z višjimi maržami!
Odgovori
+4
10 6
Jožajoža
09. 08. 2026 15.36
Kmetijsko pa 0,90 evra
Odgovori
+1
2 1
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 20.47
To je začetek pred jesenjo za nove večje podražitve. Zdaj ko so turisti je treba ceno malo spustiti, ko jih ne bo več, bodo cene podivjale.
Odgovori
+0
4 4
Đokobatina
08. 08. 2026 17.47
Kok ste dosadni s temi centi. Čez 100 let se nam bodo smejali, da smo šteli vsak dan okužene sej veste s čim in vsakih 14 dni spreminjali in se pogovarjali o nafti in njeni spremembi cen za par c, medtem ko isti jamrači tekmujejo v lokalu, kdo bo dal za rundo 😅 nor svet
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-2
3 5
Brus1234
09. 08. 2026 11.12
Res je!! Tako kot smo imeli par - nepar, bone za gorivo za avto, kosilnice, traktorje... pa ni bilo zato nič bolje. Potem so začeli z regulacijami trošarin... in dobili smo drago državo oz. vlado.
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+0
2 2
revolutionmustcome
08. 08. 2026 17.27
A se hecate malo ane? Še vedno dizel prek 1,7 eur? Najprej drastična povišica in kvazi padec? Dejmo janšist Janša Janša denarnica se nam tanjša. Darij Južna lakom lačen.
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+9
13 4
Artechh
08. 08. 2026 17.14
Dokler bo stanje na cesti kot je, je prepoceni
Odgovori
-4
5 9
poper00
09. 08. 2026 12.25
Nekateri smo od te ceste odvisni za preživetje.Ne moremo biti vsi V JU.
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
08. 08. 2026 16.13
Dokler ne vidim, ne verjamem.
Odgovori
+5
8 3
bububu123
08. 08. 2026 16.13
dizel gre na 1.78€ 😆 na koncu pa bo šel za 2 centa. naslednjič pa 10 gor. ker bo klovn ameriški zaprl ožino, preko katere gre le 10% nafte v Evropo
Odgovori
+8
10 2
bububu123
08. 08. 2026 16.10
saj bo šlo nazaj gor, samo da malo delnice padejo, da lahko Južna kupi več delnic, sem že prejšnjič napisal da 2% telekoma kar nekaj vrednega. nato pa cena na 2€
Odgovori
+2
5 3
QueenKong
08. 08. 2026 16.04
jaz tankam vedno za 10 € tako da je zame cena vedno ista!
Odgovori
-5
3 8
SDS_je_poden
08. 08. 2026 16.43
Kolk je pa to oguljena fora.
Odgovori
+9
11 2
bobiv
08. 08. 2026 20.59
Ti si ivanov!
Odgovori
+0
3 3
Kod.
08. 08. 2026 15.51
Pocenila-podražila,ko imam prazno grem tankati
Odgovori
+1
6 5
Brus1234
09. 08. 2026 11.14
... ali pa se vsedem na bicikel.,,
Odgovori
+0
1 1
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