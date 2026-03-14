'Goriva iz državnih rezerv ne potrebujemo'

"Na posameznih prodajnih mestih je v zadnjih dneh zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno prihajalo do znižanja zalog posameznega goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. Z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logističnih aktivnosti razmere postopno stabiliziramo. Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje," so danes povedali v Petrolu. Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih, eden glavnih razlogov za to pa dejstvo, da so cene goriv v Sloveniji trenutno nižje kot v nekaterih sosednjih državah. "Pri oceni razmer je zato treba upoštevati predvsem primerljivost cen goriv med državami, saj lahko večji cenovni odmiki - ki so posledica razlik v trošarinah in reguliranih maržah - povzročajo občutna nesorazmerja v povpraševanju," so dejali.

Glede pomanjkanja goriv na servisih na območju Ljubljane so povedali, da logistične aktivnosti usmerjajo predvsem v stabilizacijo zalog na večjih in prometno bolj obremenjenih prodajnih mestih. "Na večini lokacij na tem območju je gorivo trenutno na voljo," so popoldne navedli v družbi. Dejali so, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. "Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležimo, zato Petrol sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebuje," so zatrdili. Dodali so, da so sproščanje blagovnih rezerv in morebitni ukrepi glede omejevanja prodaje goriva posameznim skupinam kupcev v pristojnosti države, "ob upoštevanju evropskega pravnega okvira in načel enotnega trga".