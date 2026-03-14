Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

'Goriva iz državnih rezerv ne potrebujemo'

Ljubljana, 14. 03. 2026 16.41 pred 10 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu

Petrol z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logistike razmere na bencinskih servisih, kjer občasno primanjkuje goriva, postopno stabilizira, pravijo v družbi. Zatrdili so, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebujejo.

"Na posameznih prodajnih mestih je v zadnjih dneh zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno prihajalo do znižanja zalog posameznega goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. Z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logističnih aktivnosti razmere postopno stabiliziramo. Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje," so danes povedali v Petrolu.

Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih, eden glavnih razlogov za to pa dejstvo, da so cene goriv v Sloveniji trenutno nižje kot v nekaterih sosednjih državah. "Pri oceni razmer je zato treba upoštevati predvsem primerljivost cen goriv med državami, saj lahko večji cenovni odmiki - ki so posledica razlik v trošarinah in reguliranih maržah - povzročajo občutna nesorazmerja v povpraševanju," so dejali.

Preberi še Avstrijci s kantami čez mejo po gorivo, župan kliče Furs

Glede pomanjkanja goriv na servisih na območju Ljubljane so povedali, da logistične aktivnosti usmerjajo predvsem v stabilizacijo zalog na večjih in prometno bolj obremenjenih prodajnih mestih. "Na večini lokacij na tem območju je gorivo trenutno na voljo," so popoldne navedli v družbi.

Dejali so, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. "Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležimo, zato Petrol sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebuje," so zatrdili.

Dodali so, da so sproščanje blagovnih rezerv in morebitni ukrepi glede omejevanja prodaje goriva posameznim skupinam kupcev v pristojnosti države, "ob upoštevanju evropskega pravnega okvira in načel enotnega trga".

Preberi še Minister Kumer: Država bo sprostila rezerve naftnih derivatov

Vlada naj bi v ponedeljek odločala o sprostitvi dela državnih rezerv naftnih derivatov. Kot je v četrtek dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, pomanjkanje goriva na servisih ni posledica pomanjkanja zalog derivatov pri trgovcih z gorivi, ampak logističnih ozkih grl pri oskrbi servisov. Da bi izboljšala oskrbo servisov, bo država postopoma sproščala rezerve naftnih derivatov, med drugim usklajeno s prihodi ladij z derivati v Luko Koper, je napovedal.

Dodal je, da se bodo do ponedeljka z gospodarskim ministrstvom, zavodom za blagovne rezerve in trgovci z gorivi dogovorili o kratko- in srednjeročnih ukrepih. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so danes za STA potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade.

Gorivo iz državnih rezerv bodo lahko trgovci dobili na lastno željo, in sicer bodo upravičenci vsi glavni uvozniki naftnih derivatov v Slovenijo. Vsak upravičenec pa bo lahko porabljal zaloge v skladu z deležem, ki mu pripada po zakonu o državnih rezervah, je v petek povedal direktor Zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner.

Dodal je, da bo gorivo iz rezerv za trgovce odplačno, in sicer jih bodo bodisi od zavoda odkupili in bo potem zavod sam popolnil zaloge ali jim bo zavod gorivo "posodil" in bodo čez čas te količine zavodu sami dobavili.

Minister je za primer, da bo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu vztrajalo, omenil možnost uporabe več mehanizmov. 

petrol gorivo nafta

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Valentino Rossi
14. 03. 2026 16.55
pol pa napolnite rezervoarje po državi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564