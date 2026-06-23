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Gospodarstvo

Goriva občutno cenejša

Ljubljana, 23. 06. 2026 06.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
Točenje goriva

Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,530 evra. Liter dizla je z 1,607 evra cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,200 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija.

Nižje cene od tokrat določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca, nato pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,633 evra za liter, dizel okoli 1,711 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,303 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

naftni derivati dizel bencin

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24ur.com Cena bencina nespremenjena, dizel cenejši
24ur.com Bencin bo nekoliko dražji, dizel in kurilno olje cenejša
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