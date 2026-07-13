Goriva se bodo krepko podražila: dražja bencin in dizel

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,692 evra, dizel okoli 1,826 evra, kurilno olje pa okoli 1,428 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.