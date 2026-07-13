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Gospodarstvo

Goriva se bodo krepko podražila: dražja bencin in dizel

Ljubljana , 13. 07. 2026 13.36 pred 46 minutami 1 min branja 86

Avtor:
A.K. STA
Točenje goriva

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa.

Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,692 evra, dizel okoli 1,826 evra, kurilno olje pa okoli 1,428 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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KOMENTARJI86

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
13. 07. 2026 14.25
NAJ TRUMP ZE ENKRAT NAREDI MIR V IRANU
Odgovori
-5
1 6
TamauPaTapriden
13. 07. 2026 14.28
Spoka naj se stran pa bo
Odgovori
+1
1 0
TamauPaTapriden
13. 07. 2026 14.24
Ukrajina in Nato sta draga
Odgovori
+7
9 2
viljuška
13. 07. 2026 14.27
demokracija stane, in to ne malo
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
13. 07. 2026 14.24
Trump še ni nikakor dojel, da je to vojno izgubil in trmoglavo nadaljuje. In posledično nam vlada jasno draži gorivo.
Odgovori
+8
10 2
kakorkoliže
13. 07. 2026 14.23
Treba je dobit nekje denar za orožje in vojne.
Odgovori
+4
6 2
13. 07. 2026 14.21
Janez kar dela za ljudi :)
Odgovori
+3
7 4
fljfo
13. 07. 2026 14.22
Zaenkrat kaže, da ni nič boljši od Goloba...
Odgovori
+13
16 3
Hugh_Mungus
13. 07. 2026 14.20
Noriško kraljestvo. Naivno mladino, ki Janeza zaradi svoje mladosti še ni okusila je naplahtal njihov podmladek, zdaj pa moramo spet te tepce prenašat, ki so kot vedno z lažmi prišli na oblast
Odgovori
+9
11 2
Mclaren
13. 07. 2026 14.19
Bravo vlada, kdaj boste pa kaj za ljudi naredili???
Odgovori
+13
15 2
Aijn Prenn
13. 07. 2026 14.27
Saj tole je bilo narejeno za ljudi. Kdo pa misliš, da kupuje nafto in bencin??
Odgovori
-2
0 2
Špica
13. 07. 2026 14.29
za ljudi ja oni samo za svoje riti saj so si dvignili nedolgo nazaj place..
Odgovori
0 0
Pajo_36
13. 07. 2026 14.19
No, sicer, da ne delam krivico telim ta desnim, bomo jutri vidli, ko vsi objavijo, Hrvaška tudi mnoižično draži, ampak jutri, danes je še stara cena... Od te vlade čakam samo še, da bomo iskali cenejše pumpe na aplikacijah, da bomo res Hrvaška. Pa še 25% DDV. Slovaki,. pod desno vlado pšovišali DDV-je na 19% najnižjo osnovo in 25% najvišjo. Sem rekel, da bo tako. Kakšna reforma vsega, dejte no, tega ne bo.
Odgovori
+6
8 2
simc167
13. 07. 2026 14.19
O, sedaj se bodo pa spet kmetje oglasili in grozili, da se s traktorji pripeljejo v ljubljano?! A ne? 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+0
3 3
Aijn Prenn
13. 07. 2026 14.28
Še prej se boš pa ti oglasil, ker boš ugotovil, da se je posebna salama podražila.
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0 0
zavetnik
13. 07. 2026 14.18
A to je zdaj poceni energija te nove vlade seveda zapisano v koalicijski pogodbi in overjeno s strani predsednika DZ
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+14
15 1
Tho mp son
13. 07. 2026 14.17
Cene gor , cene dol ... Ne vem koliko je teh ljudi in kakšno "vezje" imajo v glavi , ki razumejo kakršno koli smiselnost teh sprememb .
Odgovori
+1
1 0
Petur
13. 07. 2026 14.20
pesek leti ,pesek..v oči...
Odgovori
+1
2 1
simc167
13. 07. 2026 14.17
Šele začelo se je. Prav hitro vam bo jasno kaj ste izvolili. Žal prepozno.
Odgovori
+7
12 5
fljfo
13. 07. 2026 14.18
Kolk pa bo bencin?
Odgovori
+0
1 1
viljuška
13. 07. 2026 14.21
živijo, nekaj časa te ni bilo. si našel službo, @fljfo
Odgovori
-1
0 1
fljfo
13. 07. 2026 14.23
Vedno imel službo....Lp tudi tebi
Odgovori
0 0
viljuška
13. 07. 2026 14.25
ni lepo, da lažeš, ko si pa že malo v letih
Odgovori
0 0
gregy1988
13. 07. 2026 14.17
Samo da na trgu zraste za par procentov že dvigujejo. V obratno smer pa nikakor nismo šli tako agresivno pred tedni.
Odgovori
+13
13 0
lakala28
13. 07. 2026 14.17
Flajšter na rano: Žavbi je dobil opomin. Pa ka jč mamo nafto 20 centov dražje, kot na hrvaškem, opomin je zakon. A kmetje ne bodo šli ploskat v Lj, kot so šli njega dni štrajkat?
Odgovori
+3
5 2
St. Gallen
13. 07. 2026 14.16
Do 5 €/l se gre. Ce vas ne resi EU , vas bo EV
Odgovori
+1
4 3
mptour
13. 07. 2026 14.16
Hvala JJ.
Odgovori
+6
9 3
Mirko papež
13. 07. 2026 14.15
Kolk jih Golob podražal jih nobena vse vlade skupaj ne morejo več
Odgovori
-12
3 15
Nidani
13. 07. 2026 14.20
No, koliko? Janez je zaključil z 1,7€ za liter 2022!
Odgovori
+3
4 1
Mclaren
13. 07. 2026 14.20
A ti si s Koroške Al?
Odgovori
-1
0 1
grumf
13. 07. 2026 14.14
Plešite! Hahahhah
Odgovori
+13
14 1
Še89sekund
13. 07. 2026 14.13
Po špežo v Italijo ,po gorivo na Hrvaško...res je privilegij živeti na tromeji.
Odgovori
+11
12 1
Pajo_36
13. 07. 2026 14.16
Če si Portorož je to res ja....
Odgovori
+0
2 2
simon32
13. 07. 2026 14.13
Bravo Janšisti! Kaj vse ste obljubljali. Mislim da je glih obratno. Lagali ste kolk ste dolgi in široki. Take mafije kot jo imamo zdaj je katastrofa. Upam da čim prej padejo, to je podn od podna!!!!
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+17
20 3
Perovskia
13. 07. 2026 14.17
Ene 6 let bi rabili, da se losamo levnuharjev, ki so drzavo spravili v kant. Sako lani se je zaprlo 14 tisoc podjetij, ki niso preziveli
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-8
2 10
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