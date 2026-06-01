Goriva se bodo v torek občutno pocenila

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministra za okolje, podnebje in energijo 95-oktanski bencin stal okoli 1,683 evra za liter, dizel okoli 1,728 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,374 evra.
Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.
Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.
Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.
Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.
