Gospodarstvo

Goriva se bodo v torek občutno pocenila

Ljubljana, 01. 06. 2026 15.16 pred 31 minutami 1 min branja 36

Avtor:
STA N.V.
Točenje goriva

Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla bo z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministra za okolje, podnebje in energijo 95-oktanski bencin stal okoli 1,683 evra za liter, dizel okoli 1,728 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,374 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

pocenitev gorivo bencin dizel

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
01. 06. 2026 15.55
Super. Nova vlada dela. 👍
Odgovori
0 0
Chrome
01. 06. 2026 15.54
Jaz imam še polovico tanka tistega bencina, ko je bil po 1.44€ 🤣. Dopolnil ga bom, ko spet pade na podobno ceno.
Odgovori
0 0
ImamLastnoMnenje
01. 06. 2026 15.48
Veselite se siromaki, naftni trgovci že izstavljajo račun za pomoč pred volitvami.....marže na liter goriva bodo kmalu višje, zagotovo ne na račun trošarin.....
Odgovori
-1
1 2
bb996
01. 06. 2026 15.47
Hvala Janša!!!
Odgovori
+1
4 3
Artechh
01. 06. 2026 15.43
Ko gre gor je trump levo desno, sedaj pa nic 😂
Odgovori
+3
4 1
cepljen
01. 06. 2026 15.42
bravo Janša!
Odgovori
+0
6 6
Ninamedia
01. 06. 2026 15.45
verjetno ti cepivo škodi :)
Odgovori
-1
3 4
Andres
01. 06. 2026 15.47
Jansa ti bo podrazil gorivo, ker je bogatim znizal dohodnino in noste z dragim gorivom financirali ta primanjklaj. Pa podrazil ti no alkohol in cigarete. Pa se kaj....
Odgovori
-4
1 5
Perovskia
01. 06. 2026 15.50
Manj kot tebi lenoba od sociale
Odgovori
+4
4 0
Perovskia
01. 06. 2026 15.51
Najprej napis resnico. Ni znizal vendar naredil.bolj pravicno. Zakaj bi ti dal 90%eni.bi mogl.pa 140%
Odgovori
+1
1 0
oberzajebant
01. 06. 2026 15.41
Kar naenkrat je vojna v Iranu izginila....Hormuška ožina odprta...vojna v Ukraini se je ustavila, torej, nafta je spet poceni. Ne drugič je..t narod.
Odgovori
-1
1 2
1butnskala
01. 06. 2026 15.41
Se že kaže Janševa vlada
Odgovori
-2
5 7
Andres
01. 06. 2026 15.47
Pocakaj par mesecev ...
Odgovori
-2
3 5
St. Gallen
01. 06. 2026 15.40
Elektricarji novico kar preskocijo
Odgovori
+2
3 1
crazyHorse
01. 06. 2026 15.37
Sej vemo da jansek in njegovi se nimajo nic s tem ... da ne boste prehitro hvalil :D
Odgovori
+1
8 7
St. Gallen
01. 06. 2026 15.38
Jonas ima
Odgovori
+2
2 0
First Last
01. 06. 2026 15.34
Cena bi mogla bit velik visja, glede na skodo ki jo dela okolju, enako za meso.. hja tak je, planet ni tukaj za vas in vase posle.
Odgovori
-18
0 18
oberzajebant
01. 06. 2026 15.37
Dihaj malo!
Odgovori
+10
10 0
Hujošgrimošjanoš
01. 06. 2026 15.42
Norost bi morala bit obdavcena, ti takoj bankrotiraš.
Odgovori
+4
4 0
slater
01. 06. 2026 15.44
Malo si poglej kako pridelujejo tvoje baterije pa kam jih zakopavajo ko od služijo svojemu namenu. Kakor si obrneš kje gorivo bolj čista oblika kot baterije pa si obračaj do zjutraj. Tisto subvencijo k si jo pa pokasiral pa se ti ne splača nikakor na dolgi rok. Kot sončni paneli pa toplotne. Za investicijo daš cca 15000 pa si izračunaj kolk položnic elektrike bi s tem lahko plačal pa tudi kasneje po tem obdobju te bodo tolk cepil da boš še na slabšem :)
Odgovori
+6
6 0
Andres
01. 06. 2026 15.32
Puklasti vam bo hitro povecal marze, ker je prevec obljubil in naredil ogromno luknjo z odpustkom pri dohodnini za bogate. In bojo revni hitro primorani placevati v drzavni proracun, ki mu grozi dodatna milijarda minusa.
Odgovori
-6
6 12
Žmavc
01. 06. 2026 15.35
Aja, nam... Tebi pa ne. 🤣
Odgovori
+4
6 2
Groucho Marx
01. 06. 2026 15.35
Vsakomesečno zadolževanje pernatega za tekočo porabo te ni nič skrbelo?
Odgovori
+5
7 2
Andres
01. 06. 2026 15.49
Meni ne, ker zivim na Dunaju.
Odgovori
+1
1 0
luckyss.1
01. 06. 2026 15.32
Samo Goloba ni več pa gre vse na boljše .
Odgovori
+3
13 10
Pa kaj
01. 06. 2026 15.34
kaj ima Golob s tem? ima kaksna ovca odgovor?
Odgovori
+2
7 5
Greznica
01. 06. 2026 15.39
baje da Goloč črpa navto v Texasu a ne trolko??? madoniš desNULE ste tako muhatso pametni
Odgovori
+0
2 2
Ninamedia
01. 06. 2026 15.30
res je, brent je padel ogromno
Odgovori
+4
4 0
EvgenijVisoki
01. 06. 2026 15.28
Kar zahvalite se mi, danes sem tankal polnega in evo, uro za tem se že poceni!
Odgovori
+6
6 0
jedupančpil
01. 06. 2026 15.39
pa si ob eno pivo :)
Odgovori
+1
1 0
EvgenijVisoki
01. 06. 2026 15.46
Seveda je pri prvem komentarju šlo za šalo, a realno gledano je 5e lahko kg mesa, kar je dnevno kosilo za eno družino. Žal je mnogo družin, ki morajo gledati na vsak cent..
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
01. 06. 2026 15.28
Golob se poslavlja, cene padajo.
Odgovori
+3
10 7
Watcherman
01. 06. 2026 15.28
Za koliko časa phahaha?.Lp
Odgovori
+0
2 2
Celjan78
01. 06. 2026 15.31
ko se je Janša poslavljal bam ga je rekordno podražil! Srečno Robi!
Odgovori
-3
2 5
Ananas3456
01. 06. 2026 15.27
Se ze dela za dobro ljudi
Odgovori
+3
6 3
Greznica
01. 06. 2026 15.27
živel Janšizem :)
Odgovori
+4
7 3
