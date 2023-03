Gorivo opolnoči dražje: cena bencina 1,374, dizla pa 1,504 evra

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Te cene bodo veljale do 27. marca, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Za 50-litrski rezervoar neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo tako na bencinskih servisih izven avtocestnega križa treba od torka plačati 68,70 evra. Če cena ne bi bila regulirana in potrošniki ne bi bili oproščeni plačila okoljskih dajatev, bi ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov liter bencina stal okoli 1,471 evra, za 50 litrov pa bi odšteli 73,55 evra. Pri 50-litrskem rezervoarju torej potrošnik privarčuje 4,85 evra, so izračunali na ministrstvu.

Za 50 litrov dizla pa bo po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocest plačati 75,20 evra. Brez regulacije in oproščenega plačila okoljskih dajatev bi liter stal 1,612 evra, za 50 litrov bi tako potrošnik plačal 80,60 evra. To pomeni, da potrošnik pri točenju dizla v 50-litrski rezervoar privarčuje 5,40 evra.

Prihranek pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja, za katerega bo treba od torka odšteti 1097 evrov, pa so na ministrstvu izračunali v višini 154 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Ponovno regulacijo cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva je vlada uvedla 21. junija 2022. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.