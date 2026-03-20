Težave z dostavo goriva, Shell: Prodaja se je povečala za dve tretjini

V družbi Petrol pojasnjujejo, da se soočajo predvsem z logističnimi izzivi pri dostavi goriva do posameznih prodajnih mest, saj so kapacitete avtocistern omejene. Oskrba trga z gorivi po njihovih zagotovilih kljub temu ostaja stabilna, dobavni viri pa so zagotovljeni. Sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč tako ne beležijo.

Kot so še dodali, je povečan odjem v veliki meri povezan s cenovnimi razlikami v regiji, ki izhajajo tudi iz obstoječe metodologije oblikovanja cen na 14-dnevni ravni. "Takšen model v razmerah visoke volatilnosti povzroča neravnovesja na trgu in dodatno obremenjuje prodajno mrežo," menijo.

"Razmere sproti obvladujemo z dodatnimi dobavami in prilagajanjem logističnih aktivnosti, zato pričakujemo postopno stabilizacijo. Ob tem pa opozarjamo, da lahko ob nadaljevanju izrazito povečanega odjema tudi v prihodnjih dneh na posameznih lokacijah občasno pride do začasnega pomanjkanja goriva," so še zapisali.

Točenja goriva v rezervoarje vozil za zdaj niso omejili, so pa začasno uvedli omejitev točenja dizla in kurilnega olja v posode (do 200 litrov na kupca).

Kupce pozivajo k premišljenemu ravnanju in točenju goriva v skladu z dejanskimi potrebami.

V družbi Shell Adria so medtem STA danes povedali, da se je prodaja vseh goriv v tem tednu v primerjavi s koncem februarja povečala za dve tretjini, da pa bi se še bolj, če bi imeli vse produkte ves ta čas v prodaji. Dizelskega goriva je namreč na posameznih servisih občasno zmanjkalo, kar se dogaja še sedaj. Največja težava je z dizelskim gorivom, katerega poraba je že tako precej večja kot poraba bencina, pravijo. Dodajajo, da se je "v teh dneh 'panike' in napovedovanj rasti cen predvsem dizelskega goriva povpraševanje močno povečalo tudi med vozniki osebnih vozil (...) veliko večje količine si točijo tudi kmetje".