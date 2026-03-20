Težave z dostavo goriva, Shell: Prodaja se je povečala za dve tretjini

V družbi Petrol pojasnjujejo, da se soočajo predvsem z logističnimi izzivi pri dostavi goriva do posameznih prodajnih mest, saj so kapacitete avtocistern omejene. Oskrba trga z gorivi po njihovih zagotovilih kljub temu ostaja stabilna, dobavni viri pa so zagotovljeni. Sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč tako ne beležijo.
Kot so še dodali, je povečan odjem v veliki meri povezan s cenovnimi razlikami v regiji, ki izhajajo tudi iz obstoječe metodologije oblikovanja cen na 14-dnevni ravni. "Takšen model v razmerah visoke volatilnosti povzroča neravnovesja na trgu in dodatno obremenjuje prodajno mrežo," menijo.
"Razmere sproti obvladujemo z dodatnimi dobavami in prilagajanjem logističnih aktivnosti, zato pričakujemo postopno stabilizacijo. Ob tem pa opozarjamo, da lahko ob nadaljevanju izrazito povečanega odjema tudi v prihodnjih dneh na posameznih lokacijah občasno pride do začasnega pomanjkanja goriva," so še zapisali.
Točenja goriva v rezervoarje vozil za zdaj niso omejili, so pa začasno uvedli omejitev točenja dizla in kurilnega olja v posode (do 200 litrov na kupca).
Kupce pozivajo k premišljenemu ravnanju in točenju goriva v skladu z dejanskimi potrebami.
V družbi Shell Adria so medtem STA danes povedali, da se je prodaja vseh goriv v tem tednu v primerjavi s koncem februarja povečala za dve tretjini, da pa bi se še bolj, če bi imeli vse produkte ves ta čas v prodaji. Dizelskega goriva je namreč na posameznih servisih občasno zmanjkalo, kar se dogaja še sedaj. Največja težava je z dizelskim gorivom, katerega poraba je že tako precej večja kot poraba bencina, pravijo. Dodajajo, da se je "v teh dneh 'panike' in napovedovanj rasti cen predvsem dizelskega goriva povpraševanje močno povečalo tudi med vozniki osebnih vozil (...) veliko večje količine si točijo tudi kmetje".
Boštjančič poziva k odgovornemu ravnanju
Vojna na Bližnjem vzhodu ima zagotovo posledice za slovenske javne finance, je ocenil minister za finance Klemen Boštjančič. A ker so ocene glede tega zelo grobe in predvsem ker se razmere vsak dan spreminjajo, ocen ni želel podati.
Vlada je trenutno osredotočena, da v največji možni meri vpliva na to, da so cene naftnih derivatov v Sloveniji nižje, kot bi bile sicer, je dejal. Povpraševanje po gorivih se je v zadnjem obdobju močno povečalo, kar je med drugim posledica tega, da si nekateri slovenski državljani ustvarjajo zaloge, predvsem v kmetijstvu, kjer se začenja sezona, ter da je ogromen priliv tujih državljanov, predvsem iz Avstrije in Italije, na servise v Sloveniji, je povedal minister.
"Ni stvar samo kmetijstva, je tudi stvar prevoznikov in še marsikoga drugega, da so si ljudje začeli delati velike zaloge (...) kar pa negativno vpliva na dostopnost naftnih derivatov vsem. Tako da v tem kontekstu že ves čas pozivamo ljudi k poštenemu odnosu do vseh ostalih," je pozval minister.
Petrol ne potrebuje državnih rezerv
Potem ko se je vlada odločila sprostiti do 30 milijonov litrov dizelskega goriva iz državnih rezerv, so v Petrolu danes dejali, da trenutno uporabe teh rezerv ne potrebujejo, saj da so njihovi dobavni viri zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo.
Boštjančič je povedal, da so se za sprostitev rezerv odločili po obvestilu družbe Mol, da rezerve potrebuje.
Upravičenci za prevzem goriva iz rezerv so uporabniki gospodarske javne službe, ki so plačevali nadomestilo za oblikovanje obveznih rezerv, in sicer v sorazmernem deležu vplačil nadomestila. To so družbe Petrol, Mol in Ina, Mol plc., Logo energija, F. Leitner, Münzer bioindustrie, Kuwait petroleum in MI oskrba.
Interes so do danes dopoldne izrazila tri podjetja, je ob robu skupne novinarske konference aktualne koalicije ob koncu volilne kampanje danes v Ljubljani povedal gospodarski minister Matjaž Han. "Petrol se je temu odpovedal (...) Trenutno je problem logistika, ki jo pa morajo trgovci sami reševati," je potrdil.
V Shellu Adria pravijo, da je glede postopka pridobivanja goriva iz državnih rezerv še veliko nejasnosti. "Trenutno preučujemo situacijo in na podlagi ugotovitev se bomo odločili, ali bomo uporabili to možnost," so dodali.
Han in Boštjančič sta poudarila, da je država glede tega naredila vse, kar je v njeni moči. Regulacijo cen goriv na avtocestnih servisih je po Boštjančičevih besedah odpravila na predlog trgovcev, ki so dejali, da bi se ob manjšem povpraševanju na teh servisih sprostile zmogljivosti za dostavo goriva na druge obremenjene servise.
