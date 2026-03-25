Gospodarstvo

Bi morali cene goriv spreminjati dnevno?

Ljubljana, 25. 03. 2026 19.51 pred 20 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Denis Malačič
Petrol, tabla

Kaj bi prineslo dnevno usklajevanje cen goriva, ki ga predlaga Petrol? Za potrošnike bi to lahko pomenilo manjše cenovne šoke in manj paničnih nakupov, pravijo v našem največjem naftnem trgovcu. Vprašanje pa je, ali je slovenski trg sploh dovolj velik in konkurenčen za tak sistem. Kako bi dnevno usklajevanje cen izgledalo v praksi?

Sistem bi v osnovi ostal enak. Cene bi se še naprej oblikovale glede na gibanje cen naftnih derivatov na mednarodnih trgih, tečaj dolarja, logistične stroške, trošarine ter regulirano maržo.

Ključna razlika bi bila v tem, kako pogosto bi se cene prilagajale, torej vsak dan in ne več na daljša obdobja.

Kot pojasnjuje ekonomist Sašo Polanec, bi to pomenilo manjše, a pogostejše spremembe. Namesto večjih skokov bi imeli blažja, vsakodnevna nihanja.

To bi verjetno zmanjšalo pritisk na črpalke, hkrati pa bi potrošniki cene pogosteje spremljali. Trgovci z energenti zatrjujejo, da bi pogostejše prilagoditve oziroma spremembe cen prispevale k boljšemu obvladovanju tveganj v dobavnih verigah, bolj predvidljivemu poslovanju in stabilnejši oskrbi, strokovnjaki pa opozarjajo, da slovenski trg morda ni dovolj velik in konkurenčen za tak sistem.

"Dnevne spremembe cen so možne ali pa so v veljavi v državah, kjer je trg bistveno bolj konkurenčen kot naš. Za primer, recimo avstrijski trg vsi poznamo, da se dnevno spreminjajo cene, tudi na posameznih servisih večkrat dnevno, kjer je več kot 2700 bencinskih servisov, več kot 100 ponudnikov goriv in trg je konkurenčen. Pri nas govorimo o treh večjih ponudnikih goriva, kjer Petrol kot največji ponudnik pokriva več kot polovico trga, potem je tretjino tega MOL in tretjino tega Shell. In tukaj ne govorimo o konkurenčnosti trga," opozarja Davorin Smodiš iz AMZS.

Kako je v tujini?

V Avstriji imajo že več let pravilo, da lahko trgovci cene zvišajo le enkrat na dan, opoldne (trenutno sicer velja, da maksimalno trikrat na teden), znižujejo pa jih lahko kadarkoli. To pomeni, da se cene čez dan večinoma znižujejo, večji skoki pa so omejeni.

O podobnem pristopu razmišljajo tudi v Nemčiji, kjer želijo omejiti število podražitev, medtem ko bi znižanja ostala neomejena. Razlike med črpalkami so tam lahko tudi več deset centov, zato vozniki cene pogosto spremljajo prek aplikacij.

V Italiji pa cene večinoma oblikuje trg: spreminjajo se dnevno, država pa posega predvsem z davki, ko želi ublažiti večje skoke. Prakse po Evropi so torej različne, od bolj reguliranih do povsem tržnih modelov.

Na slovenskem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo medtem poudarjajo, da trenutni sistem z enotedenskimi spremembami cen zagotavlja večjo stabilnost in predvidljivost. Pobude za pogostejše prilagajanje cen sicer spremljajo, a sprememb za zdaj ne načrtujejo.

Reševanje Volkswagna: proizvajali bi protiraketno obrambe

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
25. 03. 2026 20.11
Bojkot Petrola!
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
25. 03. 2026 20.09
najbolje da spreminjate cene na 10 min... tko ali tko je že vse kot kakšen velika odprta norišnica brez psihiatrov XD
Odgovori
+1
1 0
1236
25. 03. 2026 20.08
Nobeden na petrol
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
25. 03. 2026 20.08
Kaj dnevno, vsakih 5minut
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
