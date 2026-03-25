Bi morali cene goriv spreminjati dnevno?

Sistem bi v osnovi ostal enak. Cene bi se še naprej oblikovale glede na gibanje cen naftnih derivatov na mednarodnih trgih, tečaj dolarja, logistične stroške, trošarine ter regulirano maržo.

Ključna razlika bi bila v tem, kako pogosto bi se cene prilagajale, torej vsak dan in ne več na daljša obdobja.

Kot pojasnjuje ekonomist Sašo Polanec, bi to pomenilo manjše, a pogostejše spremembe. Namesto večjih skokov bi imeli blažja, vsakodnevna nihanja.

To bi verjetno zmanjšalo pritisk na črpalke, hkrati pa bi potrošniki cene pogosteje spremljali. Trgovci z energenti zatrjujejo, da bi pogostejše prilagoditve oziroma spremembe cen prispevale k boljšemu obvladovanju tveganj v dobavnih verigah, bolj predvidljivemu poslovanju in stabilnejši oskrbi, strokovnjaki pa opozarjajo, da slovenski trg morda ni dovolj velik in konkurenčen za tak sistem.

"Dnevne spremembe cen so možne ali pa so v veljavi v državah, kjer je trg bistveno bolj konkurenčen kot naš. Za primer, recimo avstrijski trg vsi poznamo, da se dnevno spreminjajo cene, tudi na posameznih servisih večkrat dnevno, kjer je več kot 2700 bencinskih servisov, več kot 100 ponudnikov goriv in trg je konkurenčen. Pri nas govorimo o treh večjih ponudnikih goriva, kjer Petrol kot največji ponudnik pokriva več kot polovico trga, potem je tretjino tega MOL in tretjino tega Shell. In tukaj ne govorimo o konkurenčnosti trga," opozarja Davorin Smodiš iz AMZS.