'Zadnjih pet naftnih kriz povzročilo štiri velike gospodarske'

"Če pogledamo cene v sosednjih državah, v Avstriji, kjer je cena že dosegla 2,11 evra, in v Italiji, kjer je tudi čez dva evra, pričakujem, da bomo tudi mi v tednu ali dveh na dveh evrih po litru," je uvodoma izpostavil Medved. Pojasnil je, da prevelike cenovne razlike med državami niso dolgoročno vzdržne, spodbudile bi t. i. 'bencinski turizem', kar bi Italijani in Avstrijci izkoriščali za polnjenje svojih rezervoarjev pri nas. "Prevelika razlika v ceni je praktično nemogoča, saj vsi kupujemo na globalnem trgu in posledično se bodo te cene prenesle tudi k nam," je razložil.

Nekateri analitiki so že napovedovali morebitno pomanjkanje goriva v Evropi, vključno s Slovenijo, in sicer že sredi aprila. To naj bi bila posledica omejenih dobav z Bližnjega vzhoda. Medved pa je te napovedi ocenil kot pretirano pesimistične. Spomnil je na uredbo Evropske unije, ki državam članicam zapoveduje, da morajo imeti zaloge za vsaj 90 dni. "Menim, da bi vsaj nekje do junija, julija morale že same zaloge zdržati," miri. Kot najpomembnejši dejavnik, ki bo vplival na cene goriv v prihodnjih mesecih, je izpostavil potek vojne na Bližnjem vzhodu. Dvig cen se ne bo ustavil zgolj pri naftnih derivatih. Tudi cena plina je narasla; po začetnem šoku, ko je dosegla 75 evrov, se je zdaj ustalila med 55 in 60 evri, kar pa je še vedno enkrat več kot konec prejšnjega leta, pravi sogovornik.

Strokovnjak za energetiko Tomi Medved FOTO: POP TV