Gospodarstvo

'Zadnjih pet naftnih kriz povzročilo štiri velike gospodarske'

Ljubljana, 31. 03. 2026 08.50 pred 38 minutami 2 min branja 32

Avtor:
24UR ZVEČER
Gorivo

Dvig cen energentov bo imel posledice za inflacijo in kmetijski sektor, napoveduje strokovnjak za energetiko Tomi Medved. Prav tako meni, da bo cena dizla v Sloveniji v enem do dveh tednih dosegla dva evra na liter. Miri pa glede pesimističnih napovedi, da bi lahko Evropa že sredi aprila utrpela pomanjkanje goriva, v oddaji 24UR ZVEČER je namreč spomnil na evropsko uredbo o obveznih zalogah.

"Če pogledamo cene v sosednjih državah, v Avstriji, kjer je cena že dosegla 2,11 evra, in v Italiji, kjer je tudi čez dva evra, pričakujem, da bomo tudi mi v tednu ali dveh na dveh evrih po litru," je uvodoma izpostavil Medved.

Pojasnil je, da prevelike cenovne razlike med državami niso dolgoročno vzdržne, spodbudile bi t. i. 'bencinski turizem', kar bi Italijani in Avstrijci izkoriščali za polnjenje svojih rezervoarjev pri nas. "Prevelika razlika v ceni je praktično nemogoča, saj vsi kupujemo na globalnem trgu in posledično se bodo te cene prenesle tudi k nam," je razložil.

Nekateri analitiki so že napovedovali morebitno pomanjkanje goriva v Evropi, vključno s Slovenijo, in sicer že sredi aprila. To naj bi bila posledica omejenih dobav z Bližnjega vzhoda. Medved pa je te napovedi ocenil kot pretirano pesimistične. Spomnil je na uredbo Evropske unije, ki državam članicam zapoveduje, da morajo imeti zaloge za vsaj 90 dni. "Menim, da bi vsaj nekje do junija, julija morale že same zaloge zdržati," miri.

Kot najpomembnejši dejavnik, ki bo vplival na cene goriv v prihodnjih mesecih, je izpostavil potek vojne na Bližnjem vzhodu.

Dvig cen se ne bo ustavil zgolj pri naftnih derivatih. Tudi cena plina je narasla; po začetnem šoku, ko je dosegla 75 evrov, se je zdaj ustalila med 55 in 60 evri, kar pa je še vedno enkrat več kot konec prejšnjega leta, pravi sogovornik.

Strokovnjak za energetiko Tomi Medved
In čeprav prihajajo toplejši meseci, bo glavni izziv za Evropo polnjenje plinskih rezervoarjev, ki so trenutno le 30-odstotno zasedeni in jih je treba napolniti do 90 odstotkov, za kar je po ocenah potrebnih okoli šest mesecev: "Torej ni veliko časa in to bo še vedno ustvarjalo nek določen pritisk na ceno".

Kaj vse pa se bo podražilo zaradi dviga cen nafte in plina? "Boljše vprašanje bi bilo, kaj se ne bo," odgovarja Medved. Spomnil je, da je zadnjih pet naftnih kriz povzročilo štiri velike gospodarske krize. Vsaka tovrstna podražitev energentov ima velik vpliv na inflacijo in vse dele gospodarstva, pravi Medved. Posebej pa je izpostavil kmetijski sektor, ki bi lahko zelo trpel, saj več kot 50 odstotkov svetovne dobave gnojil izhaja prav z Bližnjega vzhoda, kjer je konflikt.

Kaj je sogovornik dejal o terminskem usklajevanju cene goriv in o cenah elektrike? Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku zgoraj.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1888402
31. 03. 2026 09.29
Kazen za Gazo in tisoce pobitih otrok ...
Odgovori
0 0
Julijann
31. 03. 2026 09.27
Kdaj pa ni krize v Sloveniji? Že 35 let je !
Odgovori
0 0
Lark
31. 03. 2026 09.29
Še dobro, da je ni bilo v bivši Jugi ne?
Odgovori
0 0
St. Gallen
31. 03. 2026 09.27
Kaj ste iz zelezniske postaje Ljubljana naredili, hahaha, gledam kaksno stalo imate tam s tiri , pa to ni res. Turistu prijazno
Odgovori
0 0
Žmavc
31. 03. 2026 09.27
Hvala Golob! Cena bo enaka kot v Avstriji in Italiji, kupna moč tam pa enkrat večja kot pri nas. Levaška nesposobnost!
Odgovori
0 0
wsharky
31. 03. 2026 09.26
bo Janshichi uvedel sistem vožnje par ne par pa bo
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
31. 03. 2026 09.23
Hvaa Trump!
Odgovori
+0
1 1
Vselepo
31. 03. 2026 09.19
Goloba so volili dejansko vsi kateri imajo nizje poloznice v domovih in njihovi otroci, ce pa gledamo da v domu dobi dolgotrajno oskrbo doma ne, oziroma ce ne more v dom, kar bi lahko bilo zrelo za evropsko sodisce, ker niso vsi enako obravnavani........
Odgovori
+7
10 3
Julijann
31. 03. 2026 09.26
Sploh pa ne t.i. skupina C. Gre za starejše, ki so gibljivi, a jim žal nagaja psiha in ne morejo biti sami doma. Svojci za vse te pa plačujejo vse višje cene v zavodih.
Odgovori
0 0
Minifa
31. 03. 2026 09.16
Kriza pri mas je zaradi Evrope in naših ki podpirajo UKRO-NACIJE, kot že zadosti, da so nas potisnil v vojno z RUSI, kateri na niso naredili ničesar )) Talci Nemce Bruslja in ponorele rdeče Ljubljanske elite, ki nima mozga najmanj pa hrbtenice..Že ko smo se silili v Evropo smo za začetek morali CUKER FARIKO zapret..
Odgovori
+5
6 1
Lion91
31. 03. 2026 09.11
Še poceni je gorivo. Po moje bi moralo bit vsdaj ene 4 ali pa 5 evrov na liter. Greš ob 12ih proti Ljubljani in kolone do koder seže pogled. Skpraj na obisk soseda gremo z avtom.
Odgovori
+1
2 1
Domacin
31. 03. 2026 09.09
pri nas je ze kriza saj so penzionisti izvolili svobodo --- vpliv rtv in pop tv - slabo se nam pise zavoljo teh penzicev
Odgovori
+6
10 4
Buci in Bobo
31. 03. 2026 09.14
Zato je to, ker penziči ne spremljajo alternativnih medijev, samo ubogajo to kar jim naročijo rtvslo ....
Odgovori
+4
6 2
Buci in Bobo
31. 03. 2026 09.08
Prihranki bojo šli v dim.
Odgovori
+2
4 2
CistaJeba77
31. 03. 2026 09.05
Zaradi enega senilnega starca, cel svet v gospodarski krizi.
Odgovori
+9
12 3
Stajerc22
31. 03. 2026 09.05
Najvecja gospodarska kriza nas caka, mi pa volimo SSvobodo, ki gospodarstvo dusi z visjimi davki, prispevki..
Odgovori
+9
15 6
Stajerc22
31. 03. 2026 09.11
Volili so jih pa penzici, ki imajo stanovanjsko problematiko ze zdavnaj reseno, ker so si hise postavili za 20.000€, zdaj bi jih pa prodajali po 500.000€.
Odgovori
+4
8 4
Vselepo
31. 03. 2026 09.16
Ne meci vse upokojence v isti koš, res pa je da je od 330000 volilcev SVOBODE, cca 150000 upokojencev to volilo, vseh upokojencev je 650000, torej je se vedno 500000 volilo ali niso volili Goloba......
Odgovori
+2
4 2
Protoc
31. 03. 2026 09.04
Vazno da ste vse članke potisnili dol..očkata netanyahuja pa ste pustili gor, da kaj beremo? Kako so še otroke..al kaj vi razmišljate?
Odgovori
+6
7 1
tech
31. 03. 2026 09.03
Naj kar lepo na ta račun obdavčijo dobiček Izraelskih in podjetij iz ZDA, ki so glavni krivci za to. Sam kaj ko so EU birokrati njihovi plačanci in je EU že okupirana.
Odgovori
+0
3 3
Watcherman
31. 03. 2026 09.01
In potem,če ni zelo velike zaloge goriva je treba kar ceno dvigovati phahahahaha neverjetno?.
Odgovori
+2
3 1
Podlesničar
31. 03. 2026 09.01
Hvala oranžni Ajatola. 🙏
Odgovori
-1
1 2
LoToGo
31. 03. 2026 09.01
Plešimo! Gorivo se je podraẓ̌ilo in goriva je dovolj I to brez količinskih omejitev.
Odgovori
+2
5 3
Protoc
31. 03. 2026 09.01
Ne vem komu se vlizujete in lizete..kaj vam.ni jasno Izraelsko in Amerisko ambasado je treba zapreti in na veliko se izogibati teh..ker svet, ne malo, ampak veliko bi bil lepši brez njih
Odgovori
-1
3 4
Buci in Bobo
31. 03. 2026 09.12
Ma niti ne. Jaz bi lahko napisal par iztočnic zakaj ne, ni časa ni prostora za pisat. Ampak vedi, da vere ki "reklamirajo" večnost, ne prinašajo nič dobrega za človeštvo.
Odgovori
-1
0 1
myomy
31. 03. 2026 09.00
Komunisti v Jugoslaviji naftno krizo leta 1973 (tudi zaradi izraelske vojne) reševali s sistemom par/nepar, kapitalisti v Sloveniji leta 2026 pa z zapiranjem črpalk.
Odgovori
+1
5 4
Minifa
31. 03. 2026 09.02
Pa Boni..za motorko, motor si dobu 5 litrov. Za 101 - ko pa,40..na mesec.
Odgovori
+5
6 1
Topo9gan
31. 03. 2026 09.02
Kako bi danes reševal par/nepar, če pa ima vsak četrti avto registracijo s trapasto besedno zvezo ali pa XKXXKX
Odgovori
+2
3 1
gozdar1
31. 03. 2026 09.14
Naftna kriza v jugoslaviji je bila posledica pomanjkanja deviz za nakup nafte.
Odgovori
-1
0 1
