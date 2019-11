Gortan ni več na čelu Intereurope: odnesli naj bi ga fiktivni računi

Intereuropa sicer po finančnem in poslovnem prestrukturiranju v minulih letih posluje dobro. Na ravni skupine je v prvem polletju letos npr. po nerevidiranih podatkih ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 14 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrtovanim. Prihodki od prodaje so se glede na enako lansko obdobje okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov.