Gospodarska dejavnost se umirja, smo na pragu recesije?

Po letni rasti je bila Slovenija med boljšimi v evrskem območju, po četrtletni primerjavi pa med slabšimi v EU. Večji padec je po do zdaj zbranih podatkih z 1,7 odstotka zabeležila le Latvija.

Če bo v zadnjem letošnjem trimesečju na četrtletni ravni zabeležen vnovičen padec gospodarske dejavnosti, bo tako že govora o tehnični recesiji v slovenskem gospodarstvu.

Romana Korenič s statističnega urada je na današnji novinarski konferenci opozorila, da je podatkov za zadnje trimesečje za zdaj še premalo za verodostojne napovedi. Prav tako je negotovost, predvsem v zunanjem okolju, po njenih besedah prevelika. Izrazito težko je napovedovati, je dejala. Je pa izpostavila, da je učinek nizke osnove zaradi koronskega šoka, ki je bil v minulih četrtletjih opazen, zdaj izzvenel. Osnove so že bolj naravne, vračamo se k bolj naravni rasti, je dodala.

Umiritev gospodarske dejavnosti v tretjem četrtletju je bila predvsem posledica umiritve domače potrošnje. Ta se je v medletni primerjavi po petih četrtletjih rasti okoli ali več kot 10 odstotkov tokrat povečala le za 2,7 odstotka. Od obeh največjih komponent domače potrošnje se je poraba gospodinjstev povečala za 2,6 odstotka, potem ko je v zadnjih dveh trimesečjih dosegla 12,6 oziroma 19,6 odstotka, ob koncu 2021 pa celo 21,2 odstotka.

Tretje četrtletje zapored so bili, tako Korenič, manjši izdatki za trajne dobrine, kot so avtomobili, pohištvo in večji gospodinjski aparati. V drugih skupinah izdelkov je bilo zaznati rast, a je bila ta zmernejša. Bolj ugodna so gibanja pri storitvah, kjer pa je pomemben delež odigral turizem. Tudi pri investicijski porabi so na statističnem uradu zaznali umirjanje dinamike. V tretjem četrtletju je bilo medletno povečanje bruto investicij v osnovna sredstva 7,1-odstotno, kar je podobno kot v prejšnjem četrtletju, a precej manj kot v drugem polletju lani in ob začetku tega leta.