Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom

Po desezoniranih podatkih se je gospodarska dejavnost v drugem trimesečju na četrtletni ravni okrepila za 1,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 4,8 odstotka. V prvih treh mesecih leta je rast po popravljenih podatkih dosegla 1,1 oz. 3,5 odstotka.

V obdobju od januarja do junija je bil ustvarjeni BDP za 4,1 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. To je bistveno večja gospodarska dinamika od napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo celoletno rast slovenskega gospodarstva, ki se gibljejo okoli dveh odstotkov.

Rast BDP je poganjala domača potrošnja, ki se je po 4,1-odstotni medletni rasti v prvih treh mesecih leta v drugem četrtletju okrepila za 5,9 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so zrasle za 13,2 odstotka, tako kot že tudi v prvem trimesečju. Končna potrošnja je medtem medletno narasla za 4,0 odstotka, po 3,7-odstotni rasti v prvem četrtletju.

Vpliv salda menjave s tujino je bil zaradi hitrejše rasti uvoza od izvoza še vedno negativen. Gospodarsko rast je znižal za 0,5 odstotne točke.