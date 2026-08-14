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Gospodarstvo

Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom

Ljubljana , 14. 08. 2026 11.18 pred 24 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Gospodarska rast

Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5,0 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2 odstotka, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP realno pri 4,1 odstotka, je objavil statistični urad.

Po desezoniranih podatkih se je gospodarska dejavnost v drugem trimesečju na četrtletni ravni okrepila za 1,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 4,8 odstotka. V prvih treh mesecih leta je rast po popravljenih podatkih dosegla 1,1 oz. 3,5 odstotka.

V obdobju od januarja do junija je bil ustvarjeni BDP za 4,1 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. To je bistveno večja gospodarska dinamika od napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo celoletno rast slovenskega gospodarstva, ki se gibljejo okoli dveh odstotkov.

Rast BDP je poganjala domača potrošnja, ki se je po 4,1-odstotni medletni rasti v prvih treh mesecih leta v drugem četrtletju okrepila za 5,9 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so zrasle za 13,2 odstotka, tako kot že tudi v prvem trimesečju. Končna potrošnja je medtem medletno narasla za 4,0 odstotka, po 3,7-odstotni rasti v prvem četrtletju.

Vpliv salda menjave s tujino je bil zaradi hitrejše rasti uvoza od izvoza še vedno negativen. Gospodarsko rast je znižal za 0,5 odstotne točke.

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KOMENTARJI3

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Hudi časi
14. 08. 2026 11.44
Ravno bodo začeli delat, ko bo zima in predčasne parlamentarne volitve. Zakaj bi sicer nižali davke na začetku mandata? Pa goriva so pocenili. Diši po volitvah.
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+1
1 0
Hudi časi
14. 08. 2026 11.42
Odlična novica. Ampak, ko pogledam TRR, se to nič ne pozna. Ampak dobro, jokali bomo, ko nam bodo še to, kar imamo, pobrali. Poberi raji, da bodo imeli premožni.
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+1
1 0
orehek
14. 08. 2026 11.36
pa smo cele volitve poslušali SDS, NSI. Logarja in Stevanovića , da je vse narobe. Bomo videli kam bodo sedaj tile, ki so vso vesoljno pamet pojedli, pripeljali barko Slovenije. Verjetno bo brodolom kmalu?
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+1
1 0
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