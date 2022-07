Gospodarske razmere v polletju ugodne, obeti za naprej manj spodbudni

Poslabšuje pa se po opozorilih Banke Slovenije gospodarska klima, tako da so tudi obeti za gospodarsko aktivnost v nadaljevanju leta manj spodbudni. Za celotno leto 2022 je Banka Slovenije, predvsem zaradi močnega prenosa aktivnosti s konca prejšnjega leta v prve mesece tega, napoved rasti BDP nedavno zvišala za 1,8 odstotne točke na 5,8 odstotka. A že takrat je poudarila, da se v teku leta gibanja umirjajo, obstaja pa tudi negativen scenarij v primeru hujše zaostritve razmer v Ukrajini in popolne prekinitve oskrbe Evrope z ruskim plinom in nafto.

Nadaljuje se tako visoka raven gospodarske aktivnosti in v drugem četrtletju bi po ocenah gospodarska rast lahko ostala na ravni iz prvega trimesečja. Obeti za nadaljevanje leta so manj spodbudni.

Podobno je na ravni območja z evrom. Gospodarske razmere v območju so bile v prvem polletju kljub visoki inflaciji po prvih ocenah solidne. Obeti za tretje četrtletje pa so po navedbah Banke Slovenije ob nadaljevanju težav v dobavnih verigah, visokih inflacijskih pritiskih in nižjih vrednostih kazalnikov gospodarske klime manj spodbudni.

Kljub takšnemu razvoju dogodkov trenutno ni zaznati umirjanja v slovenskem izvozu. Anketni kazalniki po navedbah Banke Slovenije nakazujejo težje razmere na tujih trgih za slovenska predelovalna podjetja v maju in juniju, a hkrati celo zmeren izvozni optimizem za tretje četrtletje, in to kljub geopolitičnim razmeram in cenovnim pritiskom.

Če so imeli vojna v Ukrajini in z njo povezani gospodarski pretresi v prvem polletju še razmeroma omejen vpliv na gospodarsko dejavnost in je močnejši negativen učinek pričakovati v drugem polletju, pa se ruski napad na Ukrajino že izrazito pozna na že prej povišani inflaciji.

V Sloveniji je inflacija junija pospešila na 10,8 odstotka, poleg energentov pa so se najbolj okrepile cene hrane. Skupno te prispevajo skoraj dve tretjini k medletni inflaciji. Ob tem se nadaljujejo težave v svetovnih dobavnih verigah, ki poganjajo cene neenergetskih industrijskih izdelkov, v rasti cen storitev pa po pojasnilih Banke Slovenije prevladujejo močno domače povpraševanje ter naraščajoči stroški podjetij.

Širših plačnih pritiskov za zdaj v Banki Slovenije še ne zaznavajo, a so v trenutnih razmerah precejšnje inflacijsko tveganje. Rast plač za zdaj ostaja zmerna.