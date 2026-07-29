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Gospodarstvo

Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila

Ljubljana, 29. 07. 2026 10.13 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA
Trgovina

Slovenija po mnenju Gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. "Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila s 9,5 na 5,0 odstotka," so zapisali v sporočilu za javnost.

V trgovini
V trgovini
FOTO: Shutterstock

Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, ob tem poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV.

Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi po navedbah Gospodarskega kroga pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi z vsemi sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov prebivalstva, ciljno usmerjeno pomoč gospodinjstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči prebivalcev, zmanjšanje odliva kupne moči v tujino, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu.

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"Potrošniki se na višje cene, ki so posledica tako višjih davčnih kot tudi drugih obremenitev gospodarstva, odzivajo z racionalizacijo nakupov in pogostejšimi nakupi v sosednjih državah, kar zmanjšuje prihodke celotne verige ter slabi investicijski potencial in stabilnost gospodarstva," so prepričani.

Višanje stroškov dela brez spremljajočega dviga produktivnosti dela ne prinaša dodatnega razvojnega zagona in stabilnosti, kar bi zviševalo tudi kupno moč. "Znižanje DDV na nekatera osnovna živila je eden izmed pomembnejših sistemskih korakov, saj osnovna živila predstavljajo največji delež v potrošniški košarici gospodinjstev z nižjimi in srednjimi dohodki, posredno pa se bo zaradi določenih prihrankov pri hrani spodbudila tudi potrošnja drugih dobrin," so ocenili.

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Uveljavitev petodstotne stopnje DDV bi po njihovem neposredno okrepila kupno moč najširšega kroga prebivalstva in povečala zaupanje v ekonomsko politiko države. "Pozitivne učinke podobnih ukrepov dokazuje sosednja Avstrija, ki je z julijem trajno znižala DDV na izbrana osnovna živila z 10 na 4,9 odstotka, ukrep pa oblikovala kot trajno, razvojno in investicijsko usmerjeno rešitev v dialogu vlade in gospodarstva," so nanizali.

Pomisleki, ali se bo znižanje DDV dejansko odrazilo v nižjih cenah za potrošnike oziroma v njihovih denarnicah, so po njihovem prepričanju odveč, saj je slovenski trg živil izrazito konkurenčen. "Zato si nihče ne more privoščiti, da bi davčno razbremenitev preprosto obdržal zase. Kdor prvi zniža cene, pridobi konkurenčno prednost in kupce," so pojasnili in dodali, da dodatno zaupanje v učinkovitost ukrepa krepijo tudi obstoječi nadzorni mehanizmi.

"Znižanje DDV na nekatera osnovna živila v Gospodarskem krogu razumemo kot del širšega paketa ukrepov za razbremenitev, ki poleg DDV vključujejo tudi razbremenitev dela in prispevkov ter zmanjšanje administrativnih bremen. Stroški dela že dalj časa rastejo hitreje od produktivnosti, kar slabi konkurenčnost in odvrača naložbe, zato so razbremenitveni ukrepi nujni za ohranjanje delovnih mest in privlačnosti Slovenije kot stabilne investicijske destinacije," so navedli.

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KOMENTARJI12

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Samo navijač
29. 07. 2026 11.51
Cene so se v štirih letih zvišale za 100 %. Kdaj se bodo normalizirale? Vlada: To JE ZDAJ normalno. So nove cene trajne? Vlada: Deflacija bi bila nevarna. Torej se vsak skok inflacije za vedno zaklene? Vlada: Stabiliziramo se na novi ravni. Ročica se vrti samo v eno smer ! Vlada: Niste ekonomist.
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0 0
Žabec
29. 07. 2026 11.51
Predlog Gospodarskega kroga za znižanje DDV na osnovna živila je v praksi le metanje peska v oči potrošnikom. Povprečnemu kupcu takšen ukrep prinese zanemarljiv mesečni prihranek v višini nekaj evrov, medtem ko državni proračun izgubi pomembna sredstva. Največje tveganje ostaja, da bi trgovci razliko prelili v svoje marže in lastne dobičke, cene na policah pa bi ostale skoraj nespremenjene. Enako zavajajoče so trditve delodajalcev, da rast plač nevarno prehiteva produktivnost slovenskega gospodarstva. Rast plač v Sloveniji je namreč zgodovinsko povezana zgolj z rastjo cen in nujnim prilagajanjem življenjskim stroškom (inflaciji). Podatki kažejo, da so plače vrsto let celo močno zaostajale za produktivnostjo, ustvarjena dodana vrednost pa se ni pravično delila. Gospodarska združenja tako s prstom spretno kažejo na državo, medtem ko celotno breme draginje še naprej prenašajo na pleča delavcev.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 11.34
Hahaha....da bodo trgovci čim več pobasali.
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+3
3 0
proofreader
29. 07. 2026 11.28
Menda smo edina država na svetu, kjer se sindikati borijo za visoke davke.
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-2
1 3
Hudi časi
29. 07. 2026 11.53
Narobe ste razumeli.
Odgovori
0 0
L7
29. 07. 2026 11.23
Ah dejte no. Davek dol, cene gor. 5% na osnovna živila je nekaj 10€ na leto!!! Naj znižajo npr. prašek za 70%, če si upajo, samo Mariča ne dovoli!
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+4
4 0
Pajo_36
29. 07. 2026 11.12
JA seveda ja. Kot da bodo cene nižje, to je hrana, ne pa avtomobili. Hočejo izključno pritisnit, da bi imeli višje olajšave poslanci in da bi razni Janše, Jankovići imeli sto posto penzije in še državne plače. Če imam jaz 100 zrezkov, pa vse prodam vsak dan, ne bom nižal cen. To je samo filanje profita. Ker smo tržna ekonomija, tudi ne pride v poštev nadzor nad trgovci, so probali Hrvati in se je vse končalo tako, da potrošnik pove svoje, ne država.
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+0
2 2
šavrin
29. 07. 2026 11.10
druge države ljer imajo nižji davek na osnovna živila so tudi dejansko cenejša, v primerjavi z Slo,( Italija, Francija,...)cene so nizje za 20 do 30% to sem doživel pred nekaj dnevi v obeh državah. cene hrane so za slovenski standard previsoke.
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+4
4 0
bandit1
29. 07. 2026 11.05
90% zelenjave pride iz SP, FR , tam so veliki požari. In kaj bomo sedaj?
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+4
4 0
Jernej Sekirnik
29. 07. 2026 11.01
Kaj nam bodo nižji davki??? To je neumnost, kaj nam bo več denarja, saj same neumnosti se potem kupuje...brezveze pravi bivši pv
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+6
7 1
Hudi časi
29. 07. 2026 10.52
Pomeni, da trgovcu damo dodatne 4,5% zaslužka. Zakaj samo na nekatera živila? Zakaj na bel kruh in sladkor?
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+3
5 2
Castrum
29. 07. 2026 10.38
Pogrešam okrogle mize v živo, kjer bi se soočali strokovnjaki z različnimi mnenji in pogledi. Ne kot tarča, ampak kot razprave poznavalcev, argumentirano ne pa populistično
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+7
7 0
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