Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila

Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, ob tem poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV.
Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi po navedbah Gospodarskega kroga pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi z vsemi sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov prebivalstva, ciljno usmerjeno pomoč gospodinjstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči prebivalcev, zmanjšanje odliva kupne moči v tujino, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu.
"Potrošniki se na višje cene, ki so posledica tako višjih davčnih kot tudi drugih obremenitev gospodarstva, odzivajo z racionalizacijo nakupov in pogostejšimi nakupi v sosednjih državah, kar zmanjšuje prihodke celotne verige ter slabi investicijski potencial in stabilnost gospodarstva," so prepričani.
Višanje stroškov dela brez spremljajočega dviga produktivnosti dela ne prinaša dodatnega razvojnega zagona in stabilnosti, kar bi zviševalo tudi kupno moč. "Znižanje DDV na nekatera osnovna živila je eden izmed pomembnejših sistemskih korakov, saj osnovna živila predstavljajo največji delež v potrošniški košarici gospodinjstev z nižjimi in srednjimi dohodki, posredno pa se bo zaradi določenih prihrankov pri hrani spodbudila tudi potrošnja drugih dobrin," so ocenili.
Uveljavitev petodstotne stopnje DDV bi po njihovem neposredno okrepila kupno moč najširšega kroga prebivalstva in povečala zaupanje v ekonomsko politiko države. "Pozitivne učinke podobnih ukrepov dokazuje sosednja Avstrija, ki je z julijem trajno znižala DDV na izbrana osnovna živila z 10 na 4,9 odstotka, ukrep pa oblikovala kot trajno, razvojno in investicijsko usmerjeno rešitev v dialogu vlade in gospodarstva," so nanizali.
Pomisleki, ali se bo znižanje DDV dejansko odrazilo v nižjih cenah za potrošnike oziroma v njihovih denarnicah, so po njihovem prepričanju odveč, saj je slovenski trg živil izrazito konkurenčen. "Zato si nihče ne more privoščiti, da bi davčno razbremenitev preprosto obdržal zase. Kdor prvi zniža cene, pridobi konkurenčno prednost in kupce," so pojasnili in dodali, da dodatno zaupanje v učinkovitost ukrepa krepijo tudi obstoječi nadzorni mehanizmi.
"Znižanje DDV na nekatera osnovna živila v Gospodarskem krogu razumemo kot del širšega paketa ukrepov za razbremenitev, ki poleg DDV vključujejo tudi razbremenitev dela in prispevkov ter zmanjšanje administrativnih bremen. Stroški dela že dalj časa rastejo hitreje od produktivnosti, kar slabi konkurenčnost in odvrača naložbe, zato so razbremenitveni ukrepi nujni za ohranjanje delovnih mest in privlačnosti Slovenije kot stabilne investicijske destinacije," so navedli.
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