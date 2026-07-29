Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila

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Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, ob tem poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi po navedbah Gospodarskega kroga pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi z vsemi sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov prebivalstva, ciljno usmerjeno pomoč gospodinjstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči prebivalcev, zmanjšanje odliva kupne moči v tujino, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu.

"Potrošniki se na višje cene, ki so posledica tako višjih davčnih kot tudi drugih obremenitev gospodarstva, odzivajo z racionalizacijo nakupov in pogostejšimi nakupi v sosednjih državah, kar zmanjšuje prihodke celotne verige ter slabi investicijski potencial in stabilnost gospodarstva," so prepričani. Višanje stroškov dela brez spremljajočega dviga produktivnosti dela ne prinaša dodatnega razvojnega zagona in stabilnosti, kar bi zviševalo tudi kupno moč. "Znižanje DDV na nekatera osnovna živila je eden izmed pomembnejših sistemskih korakov, saj osnovna živila predstavljajo največji delež v potrošniški košarici gospodinjstev z nižjimi in srednjimi dohodki, posredno pa se bo zaradi določenih prihrankov pri hrani spodbudila tudi potrošnja drugih dobrin," so ocenili.