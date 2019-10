Gospodarsko ministrstvo naznanilo sum kaznivih dejanj pri projektu SRIPT

"Država ima interes, da področje raziskav in razvoja v turizmu ohranja in še naprej podpira, vendar mora biti izvajanje tovrstnih projektov skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Od tega je tudi odvisna možnost nadaljnjega sofinanciranja raziskav in razvoja na področju turizma s strani ministrstva," so zapisali v sporočilu.

Namen SRIPT je povezovanje različnih deležnikov iz gospodarstva in razvojno-raziskovalne sfere ter spodbujanje povečanih skupnih vlaganj podjetij v razvojne projekte na področju trajnostnega turizma. Strateško partnerstvo so oblikovali na podlagi izraženega interesa turističnega gospodarstva, ki je koordiniranje SRIPT zaupalo Turistično gostinski zbornici Slovenije. Poleg nje v projektu sodeluje še 35 gospodarskih družb in osem negospodarskih subjektov.

Zbornica mora skladno s pogodbo o sofinanciranju ministrstvu predložiti zahtevke za izplačilo, ki morajo vsebovati dokazila o izvedenih aktivnostih in nastalih stroških. Ministrstvo na podlagi zahtevkov zbornici izplača sredstva. Zbornica je do 22. oktobra letos v prvi in drugi fazi izvajanja SRIPT prijavila za nekaj manj kot 625.000 evrov upravičenih stroškov, za kar je od ministrstva prejela sofinanciranje v vrednosti okoli 302.000 evrov.

Med sodelavci pri projektu je bila tudi sedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Pivčeva pa v odzivu, ki so ga STA posredovali z ministrstva za kmetijstvo, pojasnjuje, da je njeno svetovanje zajemalo vsebine na področju poznavanja projektnih okolij na nacionalni in mednarodni ravni, nacionalnih in EU programov za financiranje znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov.

"Strokovne podlage in gradiva je za svoje delo pripravljala sama in z njimi seznanjala koordinatorja in konzorcij," trdi Pivčeva in dodaja, da je pri pripravi in pregledih pripravljenih dokumentov zbornice, ki se nanašajo na raziskave in razvoj ter vsebine mednarodnih povezav in projektov, "odigrala ključno vlogo s svetovanjem in oblikovanjem vsebin, ne samo za koordinatorko, ampak tudi za celovito povezovanje partnerskih mrež in povezovanje vsebin vključenih partnerjev".