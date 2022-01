Gospodarsko ministrstvo od Skupine GEN prejelo negativen odgovor

Z gospodarskega ministrstva so še sporočili, da so organe nadzora ponovno pozvali k spoštovanju veljavne zakonodaje, pri čemer tudi sami v delu pritrjujejo ministrstvu, da so zavezanci po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer od 17. maja 2021 dalje. "Člani organa nadzora so svoje naloge dolžni opravljati etično, pošteno in odgovorno, kar v obravnavanem primeru nedvomno ni v celoti uresničeno," so dodali.

Kot smo že poročali, bi moralo gospodarsko ministrstvo pojasnila organov nadzora družbe Gen-I glede vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili t. i. Lahovnikovega zakona v preteklih letih, prejeti do 12. januarja. "Na prošnjo podjetja smo rok za posredovanje podatkov podaljšali do 17. januarja," so takrat sporočili z ministrstva.

Na gospodarskem ministrstvu so prvotno organom nadzora družbe Gen-I, ki je že od 18. novembra brez poslovodstva, družbo pa vodijo pooblaščenci, naložili posredovanje ugotovitev glede prejemkov vodstva družbe do konca leta 2021, nato pa rok za pojasnila podaljšali.

Gospodarsko ministrstvo je v začetku decembra uvedlo prekrškovni postopek zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

Na ministrstvu so novembra pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu. Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

Gen-I medtem še vedno nima poslovodstva, potem ko se je novembra lani iztekel mandat upravi Roberta Goloba. Družbeniki se namreč do zdaj niso uspeli dogovoriti o novi upravi Gen-I, zato naj bi začasno vodstvo imenovalo sodišče. A tudi to po skoraj dveh mesecih o treh predlogih, ki so jih dali družbi Gen Energija in Gen-EL kot lastnika Gen-I ter trgovec z elektriko sam, še ni odločilo. Lastniki bodo sicer na skupščini 25. januarja znova iskali soglasje o novi upravi.